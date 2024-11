Attaque dans un appartement à Fort-de-France: le bilan passe à deux morts

Paris, France | AFP | lundi 04/11/2024 - Une deuxième personne, une jeune femme de 18 ans, est morte dans l'attaque à l'arme à feu dans un appartement de Fort-de-France qui a tué dans la nuit de dimanche à lundi un adolescent de 15 ans et fait trois blessés, dont deux jeunes enfants, a-t-on appris de source policière.



Toutes les victimes, à l'exception de la jeune femme décédée, sont mineures. Parmi les blessés figurent un enfant de quatre ans et un nourrisson de neuf mois.



Les faits se sont déroulés peu avant 22H00 locales (03H00 lundi à Paris) dans un appartement du quartier de la ZAC de Rivière-Roche.



Selon les premiers éléments de l'enquête, quatre personnes, arrivées sur place en scooter, ont fait irruption dans un appartement de la résidence des Caraïbes et ouvert le feu sur les occupants avant de s'enfuir.



Un adolescent de 15 ans est mort sur place et la jeune femme à l'hôpital, selon des sources policière et du parquet.



Une adolescente de 16 ans est encore entre la vie et la mort. L'enfant de quatre ans et le nourrisson de neuf mois ont été blessés aux jambes mais leur vie n'est pas en danger, selon une autre source policière.



Une femme a été retrouvée indemne. Le motif des tirs était inconnu à ce stade.