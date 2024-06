Athlétisme - Le trio Covillon/Casu/Grosgogeat soudé au Relais des Copains

Tahiti, le 9 juin 2024 - La 21e édition du Relais des Copains a généré une forte participation samedi au stade Punaruu avec 77 équipes inscrites. C’est le jeune trio de l’AS Central Sport composé de Felice Covillon, Alexander Casu et Louise Grosgogeat qui s’est imposé en bouclant les 7,5 km en 25’ 46’’.



L’Association sportive courir en Polynésie (ASCEP) organisatrice du Relais des Copains sous l’égide de la Fédération d’athlétisme de Polynésie française (FAPF) et en partenariat avec la ville de Punaauia a enregistré une participation élevée par rapport aux dernières éditions de l’événement avec près de 80 équipes engagées.



Le concept du Relais des Copains est de nature à attirer tous types de coureurs à pied, tant les pratiquants occasionnels qui souhaitent s’entretenir que les licenciés habitués des compétitions. Les uns pour passer un bon moment entre copains, les autres avec au surplus un défi sportif. Les équipes étaient composées de trois coureurs, le premier qui devait prendre le départ et effectuer les trois boucles du parcours soit 7,5 km, le second au passage de relais de la deuxième boucle pour couvrir 5 km, le troisième courant avec ses deux coéquipiers lors de la dernière boucle. Le parcours était tracé entre la piste d’athlétisme de Punaruu et la zone industrielle. Près de 80 coureurs ont ainsi pris, samedi, le départ aux environs de 17 heures, les plus endurants assurant le premier relais avec mission de courrier l’essentiel de la distance. Et il y avait quelques pointures parmi les premiers partants avec Cédric Wane, le champion de swimrun, Delbi Villa Gongora, le numéro 1 local en ultra-trail, Felice Covillon, grand espoir de l’athlétisme local, de même que Kohai Schmit qui est aussi performant en triathlon.

Bilan correct à Suva



Wane, Covillon et Schmit ont terminé la première boucle avec une nette avance pour récupérer un équipier à l’amorce du deuxième tour. Felice Covillon et Alexander Casu se détachaient et creusaient ensuite l’écart dans le dernier tour en compagnie de Louise Grosgogeat qui complétait l’équipe. Le jeune trio de Central, Covillon étant Junior, Casu et Grosgogeat courant en Espoir, s’est imposé en 25’ 46’’, un chrono satisfaisant comme le confirme Felice Covillon : “C’est une course vraiment fun et sympa, ça change des courses habituelles. Mais ça ne nous a pas empêché de courir à bloc et on fait un chrono de 25’ 46’’ qui est un bon chrono, je pense. Et puis avec mes partenaires, on a fait honneur à notre club de Central.” Kohai Schmit, Elikaï Manuel et Estelle Gentilly prennent la deuxième place en 26’ 22’’ devant le trio Cédric Wane/Boris Wane/Charline Pieron qui boucle son parcours en 26’ 49’’.



L’athlétisme tahitien a terminé vendredi sa semaine de compétition à Suva la capitale fidjienne dans le cadre des Oceania 2024. Tahiti a décroché quatre médailles de bronze en U18 avec Jacques Temarii au décathlon, Teanavai Perez à la hauteur, Kiara Gilroy au 400 mètres haies et le relais mixte 4 x 400 m. Le bilan est correct mais il était prévu plus étoffée en médailles. Il est vrai que la compétition était relevée, notamment en Open où des concurrents Australiens étaient en lice à Suva pour tenter de réaliser des minimas qualificatifs pour les Jeux olympiques de Paris.



Patrice Bastian

Résultats

Top 10

1ers F. Covillon/A. Casu/L. Grosgogeat 25’ 46’’

2es K. Schmit/E. Manuel/E. Gentilly 26’ 22’’

3es C. Wane/B. Wane/C. Pieron 26’ 49’’

4es F. Gara/J. Bersuat/J. Bersuat 28’ 32’’

5es G. Galmiche/S. Hanna/E. Jammerbund 28’ 47’’

6es K. Barracosa/H. Houssin/H. Frequelin 29’ 16’’

7es D. Villa Gongora/M. Vitrac/T. Lai 29’ 26’’

8es V. Cros/J. Renault/ L. Clavequin 30’ 13’’

9es F. Theret/R. Kourim/L. Perou 30’ 28’’

10es P. Moreau/M. Covillon/T. Tonnelier 30’ 47’’

Rédigé par Patrice Bastian le Dimanche 9 Juin 2024 à 18:00