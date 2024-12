Associations, à vos demandes de subventions !

Tahiti, le 12 décembre 2024 – Quelles sont les différentes aides ? Comment faire un budget prévisionnel ? Quelles sont les échéances 2025 ? Pour répondre aux questions des associations, la Direction de la jeunesse et des sports s'est rendue à Teahupo'o, ce jeudi, dans le cadre d'une tournée autour de Tahiti jusqu'au 19 décembre.





La Direction de la jeunesse et des sports (DJS) organise des réunions d'information dans le cadre de l'accompagnement des associations vis-à-vis des aides financières mises à disposition par son ministère. Après Hitia'a o te Ra, puis Taiarapu-Est, en début de semaine, c'était au tour de Taiarapu-Ouest, ce jeudi, en commençant par la commune associée de Teahupo’o.



L'enveloppe globale est prête, mais pour y prétendre, il faut monter le dossier dans les règles, mais aussi dans les temps. Une démarche pas toujours simple pour les bénévoles, d'où ce type de rencontres. “Les associations ont souvent des questions sur les demandes de subventions en nature, de fonctionnement et d'investissement. On fait aussi un point sur le dispositif Pass'Sport et les demandes individuelles de sportif de haut niveau”, explique Bruno, agent à la cellule d'accueil et de suivi administratif des subventions de la DJS. “C'est l'occasion pour nous d'aller à la rencontre des associations sur leur terrain. Ça permet de créer du lien.”



Les bénévoles, récemment célébrés au parc Paofai, ne manquent ni d'idées, ni de motivation. Ce sont plus souvent les fonds qui pèchent, comme pour Melvina, qui vient tout juste de monter l'association Tamarii Teahupo'o Nui Va'a. “On veut entraîner des jeunes défavorisés. Vu qu'ils n'ont pas de pirogues, j'aimerais savoir s'il est possible d'être aidé pour acquérir ce type d'équipement”, confie-t-elle.



Pour les associations de jeunesse, la date limite de dépôt des demandes de subventions 2025 est fixée au 10 février. Ce sera le 16 février pour les fédérations sportives, et le 21 février pour les associations sportives. Les démarches s'effectuent

La Direction de la jeunesse et des sports (DJS) organise des réunions d'information dans le cadre de l'accompagnement des associations vis-à-vis des aides financières mises à disposition par son ministère. Après Hitia'a o te Ra, puis Taiarapu-Est, en début de semaine, c'était au tour de Taiarapu-Ouest, ce jeudi, en commençant par la commune associée de Teahupo’o.L'enveloppe globale est prête, mais pour y prétendre, il faut monter le dossier dans les règles, mais aussi dans les temps. Une démarche pas toujours simple pour les bénévoles, d'où ce type de rencontres. “Les associations ont souvent des questions sur les demandes de subventions en nature, de fonctionnement et d'investissement. On fait aussi un point sur le dispositif Pass'Sport et les demandes individuelles de sportif de haut niveau”, explique Bruno, agent à la cellule d'accueil et de suivi administratif des subventions de la DJS. “C'est l'occasion pour nous d'aller à la rencontre des associations sur leur terrain. Ça permet de créer du lien.”Les bénévoles, récemment célébrés au parc Paofai, ne manquent ni d'idées, ni de motivation. Ce sont plus souvent les fonds qui pèchent, comme pour Melvina, qui vient tout juste de monter l'association Tamarii Teahupo'o Nui Va'a. “On veut entraîner des jeunes défavorisés. Vu qu'ils n'ont pas de pirogues, j'aimerais savoir s'il est possible d'être aidé pour acquérir ce type d'équipement”, confie-t-elle.Pour les associations de jeunesse, la date limite de dépôt des demandes de subventions 2025 est fixée au 10 février. Ce sera le 16 février pour les fédérations sportives, et le 21 février pour les associations sportives. Les démarches s'effectuent en ligne

Prochains rendez-vous Jeudi 12 décembre, à 17 heures, à la mairie de Papeete.

Vendredi 13 décembre, à 8 heures, à la mairie de Vairao.

Lundi 16 décembre, à 13 heures, à la mairie de Toahotu.

Mardi 17 décembre, à 13 h 30, à la mairie de Pirae, et à 17 heures, à la mairie de Faa'a.

Mercredi 18 décembre, à 17 heures, à la mairie de Papeari.

Jeudi 19 décembre, à 17 heures, aux mairies de Punaauia et de Mataiea.

Rédigé par Anne-Charlotte Lehartel le Jeudi 12 Décembre 2024 à 16:30 | Lu 291 fois