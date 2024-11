Assemblée: outre-mer, ascenseurs et crèches au programme de la "niche" PS

Paris, France | AFP | mardi 05/11/2024 - Les députés socialistes ont dévoilé mardi les huit propositions de loi retenues pour leur "niche" parlementaire du 12 décembre, avec la volonté affichée d'être "utiles" aussi bien sur le sujet des pannes d'ascenseur que sur la "vie chère" outre-mer.



"Moins de coups politiques et plus de travail parlementaire", afin de "présenter des victoires pour les Français", a résumé le porte-parole du groupe PS Emmanuel Grégoire lors d'une conférence de presse à l'Assemblée nationale.



La journée réservée des députés socialistes, le 12 décembre, sera donc consacrée à "des propositions de lois utiles" et qui auront "une chance d'aboutir" a-t-il ajouté.



Le thème de la "vie chère" a été plus particulièrement développé par sa collègue Béatrice Bellay, après la manifestation de quelques milliers de personnes de la diaspora ultramarine à Paris dimanche.



"Nous allons intégrer ces revendications", a affirmé la députée martiniquaise, soucieuse de "cantonner les revenus de la grande distribution" et de "lutter contre la formation de monopoles".



Les autres textes, dont l'ordre de passage n'a pas encore été arrêté, viseront les secteurs du logement, de la santé et de la jeunesse. Ainsi, le groupe PS proposera un "plan de lutte contre les pannes d'ascenseur" ainsi qu'un "programme d'accélération de la rénovation énergétique", a indiqué M. Grégoire.



Une proposition de loi pour "protéger les enfants accueillis dans les crèches privées lucratives" sera également présentée, pour "tirer les conséquences de la publication du livre de Victor Castanet (Les Ogres, ndlr) avec un certain nombre de scandales".



Les députés socialistes vont par ailleurs reprendre un texte voté au Sénat pour instaurer "un minimum de soignants par patient" à l'hôpital. Ils pousseront en outre pour une "formation des jeunes aux premiers secours en santé mentale", sachant que le Premier ministre Michel Barnier entend en faire une "grande cause nationale" en 2025.



Une "généralisation du pass'sport à l'ensemble des enfants" sera aussi à l'ordre du jour, a précisé M. Grégoire, avançant l'argument de "l'héritage des Jeux olympiques".



Enfin, le "combat historique" du "repas à un euro" pour tous les étudiants sera repris, après l'échec à une voix près début 2023 d'une précédente tentative socialiste soutenue à la fois par la gauche et le Rassemblement national.

le Mardi 5 Novembre 2024 à 06:31 | Lu 100 fois