Arue l’emporte sur le fil face à Punaruu

e premier match du championnat Élite de basket masculin,

e

ontief

f

l’année dernière

face à Excelsior, l

e

Frustrés par leur élimination en demi-finale du championnat Élite 2023-2024, les basketteurs d e Arue

une équipe de

Punaruu, amputé

e

de quelques joueurs pour ce premier match.

La rencontre

a été disputée

dès le début

du match

. Dans ce premier quart-temps, les deux équipes se rendaient coup pour coup. Sur un jeu pénétrant dans la raquette,

Dès le début du deuxième quart-temps, les points avaient du mal à être marqués tant les défenses prenaient le dessus sur les attaques. Mais trop souvent laissé seul, le capitaine de Punaruu continuait son festival avec sept points en cinq minutes. La défense d e Arue

Mihaimana

“ On a eu du mal à les contenir à l’intérieur. On était en difficulté en homme à homme et on n' arrivait pas à trouver de solution pour bloquer la raquette, ce qui leur a permis de shooter à trois points. On est passés en défense en zone, ça nous a permis d’avoir plus de jus pour contrer leur tireur. ”

Fin de match sous tension

Une stratégie qui s’avérait payante puisque, à la reprise, les locaux grappillaient petit à petit leur retard, étant plus efficaces sur leurs tirs à trois points et surtout bloquant plus rapidement les tirs longue distance de leur adversaire. Grâce à leur numéro 13, le capitaine Rirava

Sarciaux

e

La fin du match était irrespirable tant les deux équipes n’arrivaient pas à se détacher. À quatre minutes de la fin, les deux équipes étaient encore à égalité, et le chassé-croisé commençait. Chaque équipe reprena n t l’avantage d’un petit point sur chaque panier marqué. À quinze secondes de la fin, Punaruu menait 83-84 et avait le ballon de la gagne, mais une faute de pied redonnait la possession à Arue

Pour les joueurs de Lainé Tafainui

“ C’est dommage, on fait une bonne première mi-temps, mais dès qu’ils sont passés en zone, on a eu plus de mal. On fait quelques erreurs qui nous ont coûté le match. On a perdu trop de ballons sur nos possessions. Mais je suis content de mes joueurs, on a fait un bon match dans l’ensemble. On va travailler pour gommer ces petites erreurs. ”