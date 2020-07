Artigas Hatitio élu maire, pour une voix



Rimatara, le 7 juillet 2020 – Ce vendredi 3 juillet se sont réunis les quinze membres du conseil municipal de l’île, afin d’élire le nouveau maire, ses adjoints et ses délégués. Artigas Hatitio, leader de Reo o te tama no Rimatara, est le nouveau maire de Rimatara.



La vague du changement a aussi atteint les Australes vendredi dernier. Et c’est par un temps maussade et un début de conseil troublé que les conseillers municipaux ont ainsi nommé Artigas Hatitio nouveau maire de l’île de Rimatara. Il devance de justesse son concurrent, 8 voix contre 7.

Le nouveau maire élu a déclaré : “Nous voulons du changement ! La première chose que je me dois de faire pour ma population est d’installer l’électricité à ceux qui n’en bénéficient pas encore.”

S’en est suivi le renouvellement du conseil. Quatre adjoints et des trois délégués au maire ont été élus.