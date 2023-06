"Arrêtez d’avoir pitié, aidez-nous à vivre ce rêve"

Tahiti, le 30 mai 2023 – Quinze élèves de la Fraternité chrétienne s’apprêtent à partir pour quinze jours aux États-Unis. L’occasion pour eux de mettre en pratique ce qu’ils ont appris en classe comme les mathématiques avec la conversion du dollar ou encore la géographie. “Cela donne du sens aux apprentissages, c’est concret”. Si un programme bien chargé leur a été concocté, reste que le budget est encore loin d’être bouclé.



“Partir pour découvrir et grandir” est un des objectifs principaux du voyage que vont entamer quinze élèves de la Fraternité chrétienne, qui vont bientôt s’envoler pour quinze jours aux États-Unis. Un voyage qui a comme thème principal “le cinéma”. C’est l’aboutissement d’un travail de deux ans mené par les enseignants avec leurs élèves notamment dans le programme “parcours santé”. “Nous nous sommes dit qu’on pouvait faire des petits spots vidéo pour expliquer ce qu’il faut faire et ne pas faire comme pour le sommeil avec les écrans. Trop d’écran nuit au développement du cerveau. Alors, plutôt que de faire des leçons injonctives, on a fait participer les élèves, on a écrit des scenarii, des storyboards”, explique l’enseignante Magalie Herveguen. Ils sont d’ailleurs accompagnés par des professionnels depuis quelques mois. Il est donc de mise que des visites au Studio Warner ou à Universal Studio soient au programme.



“Cela permet de croiser les apprentissages” “Cela a été beaucoup de travail”, notamment d’un point de vue pédagogique, pour concilier l’enseignement théorique et la pratique, assure l’enseignante. Les élèves vont donc faire des maths sans s’en apercevoir, en comptant ou en convertissant leurs dollars, ou encore de la géographie en se rendant par exemple jusqu’à San Diego pour visiter le parc Balboa, ou encore le musée d’histoire naturelle. “Cela permet de croiser les apprentissages de savoir pourquoi est-ce qu’on fait de la géographie, de la lecture, de l’histoire, du français ou des maths. Cela donne du sens aux apprentissages, c’est concret. Les enfants en ont besoin et puis cela les fait grandir”, insiste l’enseignante.



Chaque élève sera accompagné d’un éducateur spécialisé de la Fraternité pour “leur sécurité”, souligne l’enseignante. “Ils font un travail formidable et ils sont formés pour s’occuper d’eux, les éducateurs sont avec eux beaucoup plus que nous, ils les connaissent bien, connaissent leurs besoins”, avance Magalie Herveguen. “Il y a une grande part éducative, il n’y a pas uniquement de la pédagogie, donc nos éducateurs sont là et sont à même d’accompagner nos élèves”.



“Certains ont des difficultés et des troubles. Notre rôle, c’est de les accompagner dans les actes de la vie quotidienne car ils n’auront pas les parents auprès d’eux pour s’occuper de l’hygiène ou du repas. On fera un peu le rôle des parents, cela va être du bonheur ”, affirme Laina, éducatrice spécialisée.

“Il est très excité, il est content de partir” Ahuura, la maman de Yoan qui fait partie du voyage, affirme qu’“il est très excité, il est content de partir”. Même si c’est la deuxième fois qu’il part à l’étranger avec la Fraternité chrétienne, elle assure qu’il lui manque déjà mais qu’à cela ne tienne, “si on veut qu’il soit bien, il faut le laisser partir, comme cela il va découvrir autre chose que Tahiti”. Elle se souvient encore qu’il y a quelques années, lorsque son fils est parti en Nouvelle-Zélande, “il ne voulait pas revenir (…). Cela m’a fait mal au cœur (…). Mais cela veut aussi dire qu’il était bien.”



Heureusement d’ailleurs que Yoan fait partie du voyage pour “rassurer” ses camarades car certains ne se sont jamais séparés de leurs parents ou n’ont même jamais quitté le fenua. “Il a été un des piliers, c’est le seul des plus jeunes à être parti en Nouvelle-Zélande. Il a été le premier à dire aux copains ‘cela va être bien’, ‘on va s’amuser’, ‘il ne faut pas pleurer’, ‘il ne faut pas avoir peur’. Donc c’était parfait”, indique Magalie Herveguen, qui note également que “les parents savent l’amour que l’on porte à nos élèves”.



Elle soutient également que ce voyage va aussi être bénéfique pour les parents. “Cela va leur faire du bien car certains ont des enfants avec des difficultés de motricité et cela va leur permettre de passer deux semaines pour se retrouver. Ce sont de moments très rares qu’ils peuvent avoir, et on n’y pense pas assez souvent.”

“Arrêtez d’avoir pitié, aidez-nous à vivre ce rêve ”

https://www.anavai.org/project/l_a_frat_fait_son_cinema

https://www.facebook.com/fraternite.chretienne.pf Même si tout est fin prêt pour ce voyage de quinze jours avec un programme très chargé, comme la visite de l’USS Midway, Air Space Museum, le Sofi Stadium, Légo Land et également un passage par un parc d’attraction, le nerf de la guerre est toujours présent, malgré le fait d’avoir organisé des recherches de fonds tous les week-ends. L’équipe de la Fraternité chrétienne a donc dû revoir son budget à la baisse et “faire des coupes dans les activités”, regrette l’enseignante, car c’est une organisation “lourde”, il leur faut des chambres et voitures aménagées. “Il a fallu prendre attache auprès des spécialistes qu’on a dû rémunérer”, explique Magalie Herveguen en appelant encore aux dons. “Les gens ont beaucoup pitié (…) mais ce n’est pas suffisant. Arrêtez d’avoir pitié de nos enfants et aidez-nous à vivre ce rêve !” Vous pouvez faire des dons sur la plateforme Anavai ou en appelant la Fraternité chrétienne au 40 50 10 65 ou au 89 74 76 19.

Rédigé par Vaite Urarii Pambrun le Mardi 30 Mai 2023 à 19:04 | Lu 1344 fois