Arrestation en Allemagne d'un homme, recherché pour viol, et de son fils

Lyon, France | AFP | dimanche 11/08/2024 - Un homme visé par une "notice rouge" d'Interpol pour viol sur mineur et recherché par les gendarmes en France a été arrêté samedi en Allemagne, a indiqué dimanche la gendarmerie à l'AFP.



Nicolas Esposito, 30 ans, et Lou Brian, 15 ans, qui "souffre de graves problèmes de santé", avaient été vus pour la dernière fois jeudi 1er août à Luxeuil-les-Bains, en Haute-Saône, selon un appel à témoins lancé par la gendarmerie.



Les deux ont été retrouvés par la police à Kehl, en Allemagne, a précisé la gendarmerie. "Ils attendaient à une station de transports en commun". Le père a tenté de s'enfuir avant d'être interpellé et placé en détention en attendant son extradition, selon la même source.



Le fils, en manque d'insuline, a été pris en charge à l'hôpital.



Nicolas Esposito était recherché par la compagnie de gendarmerie de Bourgoin-Jallieu, en Isère, mais faisait aussi l'objet d'une "notice rouge" de l'organisation internationale de coopération policière Interpol.



Cet avis de recherche, formulé à la demande des autorités françaises, mentionne des accusations de viol et agression sexuelle sur mineur et sur personne vulnérable.



Selon le quotidien régional Le Dauphiné Libéré, il a été mis en examen dans une affaire de viol et placé sous contrôle judiciaire strict. Mais, selon le journal, il n'a pas respecté les contrôles imposés et ne s'était pas présenté aux dernières convocations du juge d'instruction.

le Lundi 12 Août 2024 à 07:22 | Lu 86 fois