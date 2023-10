Arras: le camp Macron se veut "impitoyable" et brandit sa loi immigration

Paris, France | AFP | lundi 16/10/2023 - Le camp présidentiel tentait lundi d'ancrer les gages de fermeté donnés après l'attentat d'Arras, où un enseignant a été tué, en présentant la loi immigration comme la bonne réponse pour lutter contre le terrorisme.



Côté annonces, le président Emmanuel Macron a exigé lundi des préfets qu'ils passent au peigne fin le fichier des personnes radicalisées susceptibles d'être expulsées de France, pour s'assurer qu'il y a eu aucun "oubli" dans l'examen des procédures. Un passage au "crible" déjà annoncé par son ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, qui a précisé lundi que 2.852 situations seraient revues et 193 expulsions d'étrangers radicalisés en situation irrégulière accélérées.



Le chef de l'État, qui a réuni des ministres et des responsables sécuritaires lundi midi à l'Elysée, a également exhorté ses ministres à "incarner un État impitoyable" face au terrorisme et a adressé un message de soutien à la communauté éducative.



Dominique Bernard, un professeur de français de 57 ans, a été poignardé vendredi devant la cité scolaire Gambetta à Arras (Pas-de-Calais) par un jeune Russe radicalisé, connu des services de renseignement, mais qui n'était pas expulsable car arrivé à l'âge de 6 ans sur le sol français.



Le soir même, Gérald Darmanin avait présenté son projet de loi immigration, dans les tuyaux depuis plus d'un an, comme le remède à ce type de situation. Cette loi "me permettra d'expulser tous ceux qui, même arrivés à l'âge de 2-3 ans, sont étrangers et méritent de retourner dans leur pays d'origine (...) parce que ce sont des dangers en puissance", avait-il avancé.



"Il faut adopter cette loi désormais très vite (afin) de pouvoir expulser du territoire national des personnes qui jusqu'à présent sont protégées par ce qu'on appelle des +réserves d'ordre public+", a-t-il répété lundi à l'issue d'une réunion de sécurité présidée par Emmanuel Macron.



Les élus de droite du parti Les Républicains (LR) s'opposent au volet "régularisation" de son projet de loi qui doit arriver en séance au Sénat le 6 novembre et ont menacé de déposer une motion de censure contre le gouvernement si ce dernier faisait usage de l'article 49.3 de la Constitution autorisant l'adoption d'un texte sans vote.



"Large majorité"



Coincé par sa majorité relative au Palais Bourbon, le camp présidentiel cherche désespérément à trouver un compromis grâce à un texte qui durcit aussi les conditions d'accueil.



Mais depuis vendredi, LR le renvoie à ses "failles" dans la prévention du terrorisme, alors que l'attentat d'Arras a eu lieu presque trois ans jour pour jour après celui de Samuel Paty, également professeur, par un islamiste d'origine russe. "Prétendre que nous vivons des drames inévitables (...), c'est s'exonérer trop vite de toute responsabilité", estime encore l'eurodéputé LR François-Xavier Bellamy dans le Figaro lundi.



Dimanche, la Première ministre Élisabeth Borne a enfoncé le clou, assurant que le cas particulier de l'attentat d'Arras légitimait ce projet de loi. "Je compte sur ceux qui nous critiquent aujourd'hui pour qu'ils votent notre texte demain", a-t-elle dit.



Et lundi, c'est le pouvoir législatif qui est passé à l'offensive. La présidente de l'Assemblée nationale Yaël Braun-Pivet a réclamé une accélération de l'examen du projet de loi immigration au Parlement. "Faire sauter" la "protection absolue" dont bénéficient certains étrangers sur le sol français, "c'est l'objet de la loi", a-t-elle certifié.



"Quand nous avons des personnes qui ne sont pas intégrées, qui sont radicalisées, qui vouent une haine farouche à la République, (...) il faut effectivement pouvoir les éloigner", a-t-elle insisté.



Yaël Braun-Pivet a estimé possible que le projet de loi soit examiné à l'Assemblée dès le mois de décembre, pour une adoption définitive "avant la fin de l'année".



"Je ne crois pas au 49.3 sur ce texte, je pense que nous arriverons à avoir une large majorité", a-t-elle déclaré, exhortant les oppositions à "passer des paroles aux actes".



Un message directement adressé au RN et à LR, appelés à "déposer des amendements" s'ils souhaitent faire évoluer le texte.



Le ministre de l'Intérieur a également annoncé lundi que le gouvernement déposerait ses propres amendements au Sénat et se montrerait "extrêmement ouvert à des propositions" de la "majorité sénatoriale" qui "rendraient encore plus ferme le texte".

le Lundi 16 Octobre 2023 à 04:52 | Lu 160 fois