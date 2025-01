Argentine: 2.000 ha de forêt détruits par le feu, 200 foyers évacués en Patagonie

Buenos Aires, Argentine | AFP | jeudi 16/01/2025 - Près de 2.000 hectares de forêt ont été détruits et 200 familles évacuées ces derniers jours dans la province de Chubut, dans le sud de l'Argentine, dans l'un des premiers importants feux de forêts de l'été austral dans le pays, sur fond de vague de chaleur.



Parmi plusieurs foyers, le plus important concernait la zone de Epuyen, à 1.750 km au sud de Buenos Aires, ou "environ 50 maisons" ont été ravagées par les flammes, sans victime a déplorer, a indiqué à la presse le gouverneur de la province de Chubut, Ignacio Torres.



Il a évoqué, sans précision chiffrée, quelques blessés légers, "des brûlures légères de gens qui essayaient de récupérer leurs biens", ainsi que quelques pompiers incommodés, mais "aucune situation de gravité".



Après une "croissance exponentielle" mercredi de l'incendie sous l'effet de rafales violentes, celui-ci "restait actif" jeudi, mais a changé de direction, vers des zones inhabitées, et les vents avaient perdu de leur force, a précisé le gouverneur de cette province de la Patagonie argentine.



Quelque 270 personnes étaient engagées dans la lutte contre le feu et la logistique d'évacuations, entre pompiers, appuyés par trois avions et un hélicoptère, et protection civile.



Le gouverneur a souligné que les autorités sont intriguées par le fait qu'"aient démarré deux foyers simultanés" dans des zones forestières difficiles d'accès autour d'Epuyen, une ville d'environ 2.000 habitants.



L'incendie survient en "un été très hostile du point de vue climatique, très sec, sans probabilité de pluie" dans la région de Chubut, a-t-il précisé. Mais aussi sur fond de vague de chaleur cette semaine dans le nord et le centre du pays, avec un pic jeudi. Dix-sept provinces (sur 24) sont en alerte pour chaleur extrême, et 37 degrés sont attendus à Buenos Aires. Une vague qui ne devrait toutefois par durer ce weekend, selon le Service météo national.