Aremiti 6 : la livraison prévue en juillet 2019

PAPEETE, le 9 janvier 2018. La société Austal Limited construira le bateau Aremiti 6. La Livraison est prévue dans un an et demi.



La société Austal Limited a annoncé fin décembre avoir signé un contrat avec la SNC Aremiti pour un montant de 30 millions de dollars australiens, soit 2,345 milliards de Fcfp, pour la construction de l'Aremiti 6. "Ce sera le cinquième navire qu'Austal a livré en Polynésie française depuis 2002. Austal a déjà conçu et construit quatre navires pour le groupe Degage comprenant deux navires de croisière monocoque de 69 mètres, un ferry de transport de passagers de 56 mètres et un catamaran de passagers de 80 mètres" , indique la société australienne.



"Austal a toujours été une entreprise axée sur l'exportation. Nous avons vendu des navires dans tous les coins du monde cette année, y compris à Taïwan, en Asie du Sud-Est, en Norvège, aux îles Canaries et maintenant à Tahiti. Je suis confiant que nous continuerons à bâtir sur le succès de 2017 pour un 2018 encore meilleur " , indique David Singleton, P-dg d'Austal.



«Austal est au cœur d'une entreprise de technologie avancée et ce ferry à grande vitesse de nouvelle génération démontre l'approbation de SNC Aremiti pour la conception innovante de ses navires et sa construction de haute qualité et compétitive sur le plan international», a déclaré M. Singleton.

" Cette commande de SNC Aremiti clôt une année incroyablement réussie pour notre activité de ferry commercial international. Nous avons ajouté huit nouveaux navires, d'une valeur de plus de 380 millions de dollars australiens (29.7 milliards de Fcfp), à notre carnet de commandes au cours des 12 derniers mois, dont deux trimarans de 117 mètres de long et un catamaran de 109 mètres. Nous avons également récemment signé un accord avec JR Kyushu du Japon pour un trimaran de 80 mètres ", précise Ben Marland, vice-président des ventes et du marketing chez Austal.

La société précise que le navire pourra accueillir 620 passagers et l'espace de garage pourra accueillir l'équivalent de 30 motos. "Avec une vitesse de pointe de 36 nœuds, il sera équipé du système Ride Control d'Austal pour améliorer le maintien en mer et offrir un plus grand confort aux passagers sur la ligne Papeete - Moorea en Polynésie française", indique la société Austal Limited.

La construction du navire commencera dans les locaux philippins de la société Austal en 2018, avec une livraison prévue pour juillet 2019.



Une licence d’armateur a été accordée en septembre à la SNC Aremiti pour l’exploitation du navire Aremiti 6 en remplacement de la navette Aremiti 5 sur le tronçon maritime Tahiti-Moorea. Le Aremiti 6 devrait faire l'aller-retour Tahiti-Moorea en cinquante minutes, soit 25 minutes de quai à quai.