Après les USA, l'UE approuve un vaccin contre la bronchiolite de Moderna

Paris, France | AFP | vendredi 23/08/2024 - L'Union européenne (UE) a approuvé un vaccin développé par le groupe Moderna contre le principal virus à l'origine de la bronchiolite, a annoncé vendredi l'entreprise spécialiste de l'ARN messager (ARNm), quelques mois après une décision semblable aux Etats-Unis.



"La Commission européenne a autorisé la mise sur le marché de mRESVIA (...), un vaccin à ARNm contre le virus respiratoire syncytial (VRS)", a déclaré dans un communiqué Moderna, entreprise américaine qui s'est fait connaître pour son vaccin anti-Covid.



Le vaccin de Moderna, qui cible les personnes de plus de 60 ans, vient ainsi s'ajouter à une série de traitements récemment apparus pour éviter aux bébés et aux personnes âgées les conséquences d'une infection au VRS, virus à l'origine de la grande majorité des bronchiolites.



Certains de ces traitements, tel l'anticorps de synthèse Beyfortus de Sanofi, sont destinés aux bébés, chez qui la bronchiolite cause chaque hiver d'importantes épidémies. D'autres, comme le vaccin Arexvy de GSK et donc celui de Moderna, ciblent les personnes âgées, chez qui les risques du VRS sont moins connus alors qu'il peut causer des complications parfois mortelles.



Un quatrième traitement préventif, l'Abrysvo de Pfizer, est lui destiné aux deux catégories: tout petits et personnes âgées.



La décision de l'UE, qui fait suite à un avis positif de l'Agence européenne du médicament (EMA), ouvre la voie à des approbations par les autorités sanitaires des Etats membres.



Particularité du produit de Moderna, il s'agit du premier vaccin à ARN messager approuvé par l'UE en dehors du Covid.



La pandémie avait vu la mise en pratique de cette technique innovante, qui a permis le développement de vaccins - ceux de Moderna et de Pfizer/BioNTech - très efficaces contre le Covid.