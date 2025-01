Après le cirque de Samoa une troupe de Fiji annoncée en mars

Tahiti, le 6 janvier 2024 - Alors les artistes du Magic Circus of Samoa assurent actuellement et jusqu’au 9 février actuellement des shows à Outumaoro, le Fijian Flying Circus vient d'annoncer sur ses réseaux sa venue en Polynésie française du 4 mars au 20 mai.



La troupe, une habituée des îles, propose acrobaties, cascades, numéros de force et d'agilité. Elle décrit : "Laissez libre cours à la magie des artistes fidjiens qui mêlent prouesses de cirque à couper le souffle à la puissance émouvante de la danse, donnant vie à un conte légendaire."



Le cirque est actuellement à Vanua Levu, la deuxième plus grande île de Fidji.



Plus d'informations à venir.



