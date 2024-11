Appel à projets du fonds Pacifique 2025

Tahiti le 13 novembre 2024. Le premier appel à projets 2025 du “Fonds de coopération économique, sociale et culturelle pour le Pacifique” (Fonds Pacifique) a été lancé par le Secrétariat permanent pour le Pacifique (SPP) du Ministère de l’Europe et des affaires étrangères.





Les porteurs de projets en Polynésie française, qu’ils soient acteurs institutionnels ou interlocuteurs de la société civile, sont invités à télécharger leur dossier depuis le site internet des services de l’Etat en Polynésie française dès à présent et à le retourner complet, au plus tard le 26 décembre 2024.



Les projets éligibles à une subvention du fonds relèvent de la coopération régionale avec les États océaniens et doivent, obligatoirement, contribuer à l’insertion régionale des collectivités françaises océaniennes (Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Wallis et Futuna) et aux actions de coopération économique, sociale et culturelle. Tous les projets présentés doivent nécessairement avoir cette dimension régionale en impliquant au minimum un partenariat avec un État du Pacifique.

Les thématiques



Les projets économiques s’inscrivant dans le cadre du développement durable et promouvant le savoir-faire des collectivités françaises ou bénéficiant à ces dernières et concourant au renforcement des échanges économiques au niveau régional. Le SPP souhaite consacrer 40% de son enveloppe à ce deuxième objectif.



Enfin les projets portant sur la sécurité alimentaire, en particulier la gestion des ressources halieutiques. Les projets à impacts concrets seront privilégiés ainsi que les projets permettant la mise en réseau des compétences de nos territoires au profit de la solidarité régionale. Le SPP souhaite consacrer 15% de son enveloppe à ce troisième objectif.



La contribution du fonds Pacifique ne doit pas dépasser 50% du coût global du projet. Une attention spécifique sera portée sur l’équilibre du projet prévisionnel et la présence des lettres d’engagement des éventuels co-partenaires, les cofinancements devant être confirmés au moment de la constitution du dossier.



Les porteurs de projet devront renseigner en bonne et due forme une fiche-projet et un budget prévisionnel simplifié dont les modèles peuvent être téléchargés sur le site internet des services de l’Etat en Polynésie française : https://www.polynesie-francaise.pref.gouv.fr/Actions-de-l-Etat/Appel-a-projets/Fonds-Pacifique



Les dossiers devront être adressés avant le 26 décembre 2024 au haut-commissariat de la République en Polynésie française, soit par courriel à :



