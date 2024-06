Appel à concurrence d’une DSP pour les marinas

Tahiti, le 28 juin 2024 - L’avis d’appel à concurrence d’une délégation de service public (DSP) concernant la gestion des marinas de Taina, Punaauia, Papeete, Uturoa et Vaiare a été publié au Journal Officiel ce vendredi 28 juin.



Dans toutes les marinas, le délégataire devra répondre à des prestations obligatoires comme notamment l’accueil et l’amarrage des navires, la fourniture en eau, électricité et internet, la vidange des eaux usées, ou encore surveiller les installations portuaires avec un gardien 24h/24. Concernant les prestations spécifiques à chacune des marinas, celle de Papeete devra mettre à disposition et équiper le salon de détente pour les plaisanciers, et accueillir au moins dix navires de charter.



Pour Uturoa, il s’agira d’accueillir au moins une société de charter pour au minimum 10 catamarans, et d’héberger un club de plongée et un centre d’activités nautiques. À Vaiare, il s’agira uniquement d’assurer la mise à l’eau ou au sec des bateaux sur remorque. Idem à la marina Taina qui aura le plus spécificités comme le fait d’voir une station-service ou un club de plongée, mais aussi, d’accueillir un commerce de pièces détachées pour bateaux.