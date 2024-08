Appel à candidatures pour l'occupation d'un stand dans le terminal de croisière

Tahiti ke 11 août 2024. Le service de l’Artisanat traditionnel – Te Pū ‘ohipa rima’ī, a noué un partenariat avec le Port Autonome de Papeete (PAP) portant sur l’aménagement de l’espace « artisanat » du nouveau terminal de croisière et le choix des artisans qui seront admis à occuper ce dernier.



Dans ce cadre, le service de l’Artisanat traditionnel – Te Pū ‘ohipa rima’ī a lancé un appel à candidatures auprès des artisans traditionnels agréés souhaitant occuper temporairement un stand dans cet espace. Pour ce faire, les intéressés devront : Disposer des cartes d’agrément Rima'ī mā'ohi (patentés ou dirigeants associatifs) ou 'Ihi rima'ī mā'ohi ou être en cours de demande d’agrément auprès du service ;

Être âgé de 18 ans et plus ;

Lire le cahier des charges et compléter le formulaire de candidature téléchargeable sur le site www.artisanat.pf ;

Envoyer cinq photos minimum mettant en valeur leurs créations artisanales ;

Pour les patentés, entrer dans l’une des catégories suivantes : Instruments de musique traditionnelle ; Collier et couronne de fleurs fraîches ; Tīfaifai ; Couture ; Vannerie ; Sculpture sur bois, pierre, os, etc. ; Bijouterie traditionnelle (nacre ou coquillages).

Pour les organismes associatifs, incluant les comités et fédérations, leurs membres devront exercer l’une ou plusieurs des catégories de métiers suivants : Sculpture / Gravure (bois, os, nacre, pierre) / Bijouterie traditionnelle / Bijouterie d'Art traditionnel / Vannerie Confection en tissu : couture / tīfaifai

Une fois complet, le dossier de candidature peut être : Envoyé par mail à l’adresse [email protected] .

. Déposé auprès du service de l’Artisanat traditionnel – Te Pū ‘ohipa rima’ī en version papier.

La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 21 août 2024 inclus. Aucun dossier ne pourra être réceptionné au-delà de cette date.



Au total, ce sont vingt-cinq (25) stands qui seront mis à disposition des artisans sélectionnés à la suite de cet appel à candidatures. Ils pourront l’occuper durant six (6) mois (non renouvelable par tacite reconduction) en versant une redevance mensuelle de 3 000 F CFP hors taxes au Port Autonome de Papeete.



Rédigé par Bertrand PREVOST le Dimanche 11 Août 2024 à 14:29 | Lu 546 fois