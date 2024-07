Antoine Fermon, à 356 mètres, s'empare du record du monde de Tow Up Kite

Tahiti, le 3 juillet 2024 – Ce mercredi, dans la baie de Matavai, le kitesurfeur Antoine Fermon a marqué l'histoire de sa discipline en réalisant une ascension de 356 mètres en tow up kite. Un nouveau record du monde et une performance qui viennent effacer le précédent record de 324 mètres, détenu par le Lillois Timothy Pipart depuis 2021.



Ce n'est pas tous les jours qu'un record du monde est battu, et encore moins en Polynésie. Et pourtant, ce mercredi, la baie de Matavai a été le théâtre d'une folie. Antoine Fermon, champion de France et d'Europe de kitesurf, s'est lancé le défi de pulvériser le record du monde de tow up kite, établi à 324 mètres et détenu par le Lillois Timothy Pipart depuis 2021. L'objectif pour le Polynésien d'adoption : 500 mètres d'ascension ! Pour rappel, le tow up kite consiste à effectuer une ascension tractée à l'aide d'un bateau et d'un treuil pour atteindre la hauteur souhaitée. Un vertige assuré, même pour les plus chevronnés, et une déraison absolue pour le commun des mortels.



Et au-delà du record à battre en lui-même, la performance tient également au travail abattu en amont, notamment au niveau de la paperasse. Car à cette hauteur, 500 mètres visés, le trafic aérien est relativement fréquent au niveau de la baie de Matavai, en raison notamment de la proximité avec la piste d'aéroport de Tahiti-Faa'a. D'ailleurs, pour l'occasion, le kitesurfeur s'est vu autoriser une fenêtre d'une heure seulement, de 14 à 15 heures, pour réaliser son exploit. Un contre-la-montre haletant accentué par une contrainte non négligeable : l'athlète n'a eu droit qu'à une tentative pour enregistrer son record.



“C'était vraiment long !”



Heureusement, à l'impossible nul n'est tenu. Aux alentours de 14 h 45 et après s'être convenablement équipé, le champion s'est élancé. Un départ difficile où la prise au vent ne s'est pas faite comme prévu, mais qu'importe, le bateau tireur est parti plein gaz direction la pointe Vénus face à un vent de 25 nœuds. Une épreuve physique pour Antoine Fermon qui a dû tenir et contenir son aile durant toute l'ascension : “J'avais vraiment trop mal aux bras une fois arrivé en haut”, a confié le 'aito une fois revenu à terre. “J'aurais certainement dû régler mon aile différemment pour essayer de plus forcer dans le harnais et moins dans les bras. Du coup, je n'avais pas du tout mal aux abdos mais par contre, vraiment, vraiment mal aux bras. Je suis monté vraiment plus doucement que ce à quoi je m'attendais. Je pensais régler l'ensemble du saut en 5 minutes et finalement nous avons pris presque 12 minutes, c'était vraiment long !” Et pour cause, le kitesurfeur a commencé son ascension du côté du tombeau du roi à Arue pour finir sa course au large du phare de la pointe Vénus. Néanmoins, le bonheur et la satisfaction sont au rendez-vous : “Je suis vraiment content d'avoir battu le record et d'être monté à 356 mètres. C'est moins que ce que je m'étais fixé pour être honnête, mais voilà, je bats l'ancien record de quelques mètres et c'est déjà ça !”



Et nul doute que l'on entendra encore parler du champion qui ne compte pas s'arrêter là : “À peine j'avais atterri, j'avais trop envie de remonter direct ! Hélas, on a droit qu'à un seul essai par jour et puis bon, j'avais vraiment mal aux bras aussi”, expliquait Antoine Fermon, les pensées déjà portées vers une prochaine tentative : “Je pense le refaire bientôt. Après, ça demande beaucoup de papiers et ce n'est pas mon truc. Heureusement que j'ai ma madame pour ça et si elle le veut bien, on repartira très prochainement pour un tour !”







Rédigé par Wendy Cowan le Mercredi 3 Juillet 2024 à 19:15 | Lu 612 fois