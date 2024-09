Anti-obésité en tension: des prescriptions peuvent reprendre, selon l'agence du médicament

Paris, France | AFP | mardi 10/09/2024 - Le gendarme français du médicament autorise la reprise de prescriptions d'antidiabétiques qui font l'objet d'une demande accrue notamment en raison de leur utilisation dans la perte de poids, a-t-il annoncé mardi.



Les médicaments Ozempic, Victoza (Novo Nordisk) et Trulicity (Eli Lilly)- dits analogues au GLP-1 - "font l'objet de fortes tensions d'approvisionnement au niveau mondial depuis plusieurs mois", indique l'Agence nationale de la sécurité du médicament (ANSM) dans un communiqué.



"Afin de limiter l’impact de ces tensions et permettre la continuité de traitement des patients, nous avions recommandé depuis décembre 2023 de ne plus initier de nouveaux traitements par aGLP-1", rappelle-t-elle.



Au printemps, elle avait décidé de réserver la prescription des aGLP-1 aux patients diabétiques de type 2 avec un antécédent d’événement vasculaire, ou "une lésion athéromateuse significative".



Aujourd'hui, "les spécialités Ozempic 0,25 mg et Victoza 6 mg/ml sont de nouveau disponibles en quantité limitée: les initiations de traitement peuvent reprendre progressivement dès à présent", annonce l'ANSM.



Mais l'approvisionnement "ne permettra pas de couvrir l’ensemble de la demande". La spécialité Trulicity reste quant à elle "en forte tension, les initiations ne peuvent pas reprendre pour ce médicament", poursuit-elle.



Aucune date de retour à la normale n’est communiquée par le laboratoire américain pour ce médicament, précise-t-elle.



Les agonistes du GLP-1 sont utilisés dans le traitement du diabète de type 2 pour aider à contrôler la glycémie et peuvent également être utilisés pour aider à la perte de poids chez les personnes en surpoids ou obèses.



Ils font fureur sur les réseaux sociaux car ils font maigrir, avec comme conséquence des tensions d'approvisionnement au niveau international.