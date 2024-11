Anangu Project présente un “Tribute to Miles Davis”

Tahiti, le 5 novembre 2024 - C’est un quintet un peu particulier qui va jouer à la fin du mois à Tahiti. Il s’agit de l’Anangu Project, une formation qui mêle le didgeridoo aux instruments que le jazz s’est appropriés, à savoir la trompette, le piano, la guitare ou encore la batterie. Le quintet rendra hommage à Miles Davis à l’occasion de deux concerts, les 24 et 30 novembre, à la Brasserie Hoa.



Le trompettiste Alain Brunet et le batteur Pascal Bouterin ont fondé fin 2023 un groupe qui ose la rencontre entre le didgeridoo et les instruments du jazz : trompette, piano, guitare, batterie…. Ce groupe, baptisé Anangu Project, sera à Tahiti à la fin du mois pour deux concerts.



Trompettiste et compositeur, Alain Brunet a commencé l’étude de la trompette à l’âge de 10 ans. Musicologue de formation (Université Paris IV Sorbonne), ses premiers concerts pour France Musique dans les années 70 l’ont amené à jouer avec de grands noms du jazz. Depuis, il a enregistré plusieurs albums, joué sur différentes scènes du monde et fondé des festivals comme Parfum de jazz en Drôme provençale.



Formé par différents groupes, Pascal Bouterin est, lui, le co-fondateur du groupe Akpé né en 2004 d’un voyage en Afrique de l’Ouest (Togo). En 2008, lors de sa rencontre avec Alain Brunet, ce groupe est devenu Akpé Motion. Le duo a fait appel à Stéphane Fernandez pour la guitare et la basse, Nico Morelli pour les claviers et Sylvestre Soleil pour le didgeridoo.



Une première mondiale



Sylvestre Soleil a une longue histoire avec l’instrument traditionnel australien. Il a démarré son apprentissage seul en 1998. Il est monté sur scène la même année et pour la première fois avec son didgeridoo lors d'une exposition d'art aborigène dans une MJC de banlieue parisienne. Ce concert a marqué le début d'une série de performances qui l’ont rapidement propulsé sous le feu des projecteurs.



Sylvestre Soleil, toujours en quête d’expérience, est, notamment, celui qui a réalisé une première mondiale en devenant le premier joueur de didgeridoo à se produire dans un opéra, L’Étoffe Inépuisable du Rêve, composé par Sophie Lacaze. La première de cet opéra a eu lieu au Festival du Printemps des Arts de Monte-Carlo, le 16 mars 2024. Il s’agit d’un moment historique, tant pour lui que pour l'histoire du didgeridoo.



Comme Miles Davis



Miles Davis a tout au long de sa vie cherché à innover, empruntant des éléments à d’autres musiques populaires telles que le rock à la fin des années 60. Les musiciens d’Anangu Project suivent le même chemin en organisant leur musique autour du didgeridoo. Le programme de leurs deux concerts, les 24 et 30 novembre à la Brasserie Hoa, comprend des thèmes joués par Miles Davis dans les dix dernières années de sa vie, et d’autres titres qu’ils ont conçus.



Pratique



Les 24 et 30 novembre à la Brasserie Hoa.





