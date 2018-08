Anaïs Delva : "Ce sera un concert absolument inédit et très intime"

PAPEETE, le 24 août 2018 - Celle a qui a donné sa voix à La Reine des neiges pour la version francophone et qui a sorti un album de reprises des grands classiques de Disney en 2015 sera de passage à Tahiti mi-septembre. Elle proposera ses plus grands succès mais aussi des reprises inédites et des chansons de son prochain album.



Chanteuse et comédienne, Anaïs a débuté sa carrière dans la comédie musicale en 2009 à Paris : Roméo et Juliette, les enfants de Vérone, Cendrillon. De 2010 à 2012, elle a été Lucie Westenra dans Dracula : l’amour plus fort que la mort puis Marianne dans Robin Des Bois, la légende…ou presque ! au festival d’Avignon. Fin 2012, elle a interprété Annie dans Salut Les Copains aux Folies Bergères puis a intégré en 2013 la troupe de Spamalotl) à Bobino.



Elle a également joué Gisèle dans Kid Manoir à la même époque avant de se rendre au Palais des glaces pour Hansel & Gretel.



Mais c’est surtout pour son rôle dans La Reine des neiges de Disney. Elle a prêté sa voix à Elsa pour la version française qu’elle a rencontre le succès. Le public a pu aussi l’entendre dans d’autres dessins animés (La foret de l’étrange, Le 7ème nain, Miss Moon…) et séries (Once Upon a Time, Limitless...).



En février 2015, elle a sorti un album de reprises des grands classiques de Disney en collaboration avec Mercury et a participe aux bandes originales de nombreux films dont Cendrillon (2015) et The Descendants (2015).



En 2015 & 2016 elle a été, aux côtés d’Arthur Jugnot, La Dame Blanche dans la pièce du même titre, écrite et mise en scène par Sébastien Azzopardi, au théâtre du Palais Royal. Son album hommage à Disney lui a permis de remonter sur plusieurs scènes parisiennes. Une tournée de ce spectacle s’est achevée en Décembre 2017. Elle prépare actuellement un nouvel album et est à l’affiche D’énooormes au Théâtre Trévise, une pièce musicale qu’elle joue aux côtés de Cecilia Cara et Marion Posta qui raconte l’histoire de 3 amies qui tombent enceinte en même temps.





Tahiti Infos : Connaissez-vous la Polynésie française?

Anaïs Delva : " Pas encore mais j'ai hâte de découvrir ce territore ! Cela fait des années que je souhaite venir à Tahiti, je suis tellement heureuse ! Je le vois comme un petit paradis ! Et je suis sure que c'est le cas. "



Tahiti Infos : Comment imaginez-vous le public polynésien?

Anaïs Delva : " Très chaleureux ! Et très souriant évidemment ! "



Tahiti infos : Vous avez un long parcours de la scène, comment en êtes-vous arrivée à prêter votre voix à La Reine des neiges, le personnage de Disney?

Anaïs Delva : " On m'a contactée pour passer un essai. J'avais fais beaucoup de comédies musicales et je faisais déjà pas mal de doublages. À la base on m'a auditionnée pour Anna, pas Elsa. Et puis finalement on m'a choisie pour Elsa ! "



Tahiti infos : Vous avez sorti un album 2015, pouvez-vous nous en parler ?

Anaïs Delva : " L'album de 2015 a été fait en collaboration avec Disney, j'y reprenais les grands airs des princesses de Disney ! Toutes les chansons étaient donc existantes. C'était une belle aventure qui m'a menée de nouveau sur scène avec une belle tournée jusque décembre 2017 ! "



Tahiti Infos : Comment définissez-vous cet album?

Anaïs Delva : " C'était un joli rêve d'enfant devenu réalité ! Celui de chanter les chansons de mon enfance comme certains titres merveilleux d'Alan Menken que j'aime tant et d'autres titres plus anciens ou plus récents, de me balader dans ce bel univers de Disney... Cet album a été une petite bulle de bonheur ."



Tahiti infos : Quels sont vos projets pour la suite ?

Anaïs Delva : " Mon prochain album, dont j'ai écris une grande partie des morceaux, qui sortira au début de l'année 2019... "



Tahiti Infos : Parlez nous du concert en Polynésie, qu'allez-vous nous proposer?

Anaïs Delva : " Justement je viens pour vous présenter ces nouveaux morceaux ! Ce sera un concert absolument inédit et très intime. Un rendez vous au cours duquel j'ai envie de partager avec vous ces nouvelles chansons mais aussi quelques bribes de passé et quelques influences... J'ai envie de retracer ce qui m'a menée jusqu'ici, de faire découvrir qui je suis. "