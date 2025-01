Alpes: quatre skieurs norvégiens et une Suissesse tués dans deux avalanches

Lyon, France | AFP | mercredi 29/01/2025 - Quatre skieurs norvégiens et une skieuse suisse sont morts mercredi dans deux avalanches distinctes en Savoie et en Haute-Savoie, selon les préfectures de ces départements qui appellent à "la plus grande prudence" face au risque élevé d'avalanche.



Après le décès mardi déjà en Haute-Savoie d'un skieur britannique âgé de 55 ans dans le massif du Mont-Blanc, cela porte à six le nombre de morts en deux jours dans les Alpes.



En Savoie mercredi, les quatre victimes faisaient partie d'un groupe de sept skieurs norvégiens pris ensemble dans une avalanche.



Une "importante coulée de neige" s'est déclenchée vers 16H20 sur la pointe de Cugne, indique la préfecture dans un communiqué.



"C'est une avalanche de grosse ampleur qui est partie en dehors du domaine skiable, c'est un secteur totalement hors piste", a déclaré à l'AFP le maire de Val-Cenis Jacques Arnoux.



Sur le groupe qui effectuait de la randonnée, "quatre ont été ensevelis".



Une des victimes, une femme "en arrêt cardio-respiratoire et hypothermie sévère", selon M. Arnoux, a été transportée à l'hôpital à Grenoble mais elle est décédée à la suite de ses blessures.



"Les skieurs étaient équipés de DVA (détecteur de victime d'avalanche) et faisaient du ski de randonnée dans un secteur hors piste", a ajouté le maire.



Dix sapeurs-pompiers du SDIS 42, spécialisés en haute montagne et qui étaient en stage dans le secteur, ont été engagés par le CODIS pour les secours, selon une source policière.



- Appel à la prudence -



Au total, "l'opération de secours a mobilisé une vingtaine d'acteurs du secours en montagne", rapporte la préfecture dans un communiqué, dont la CRS Alpes avec deux maîtres-chiens, des gendarmes du PGHM, le Groupe montagne sapeurs-pompiers (GMSP) et le service des pistes avec un maître-chien.



Une cellule d'urgence médico-psychologique (CUMP) a été mise en place.



"Au vu des récents accidents dramatiques hors domaine skiable et du niveau actuellement élevé des risques d'avalanches, le préfet en appelle à la plus grande prudence et à la responsabilité", soulignent les services de l'Etat.



Ce "qui peut inclure, le cas échéant, la possibilité de renoncer à s'engager dans des voies dangereuses ou trop incertaines", note la préfecture.



En Haute-Savoie, également mercredi, c'est une skieuse suisse âgée de 30 ans qui est décédée dans une avalanche sur la face nord de l'aiguillette des Posettes, selon le parquet de Bonneville.



La skieuse se trouvait avec son père, qui en est sorti indemne, et son frère qui lui a été évacué à l'hôpital pour des examens. Les trois évoluaient hors piste et étaient équipés de DVA et aussi de sacs airbags de sécurité, selon la même source.



La préfecture de Haute-Savoie a également mis en garde contre les risques, sur X, en rappelant le décès la veille d'un skieur britannique de 55 ans dans le massif du Mont-Blanc.



"Deux avalanches mortelles en deux jours en #HauteSavoie. Le risque d'avalanche est fort (3/5) sur l'ensemble des massifs", prévient-elle, en rappelant qu'il est "impératif de se renseigner sur l'état du manteau neigeux, de sortir équipé et de respecter les consignes de prudence".

