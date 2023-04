Allemagne et Grande-Bretagne interceptent trois avions militaires russes au-dessus de la Baltique

Berlin, Allemagne | AFP | mercredi 25/04/2023 - L'Allemagne et la Grande-Bretagne ont intercepté trois avions de reconnaissance militaire russes au-dessus de la mer Baltique, a annoncé mercredi l'armée de l'air allemande.



"Vols de reconnaissance interceptés. Les Eurofighters allemands et britanniques ont été alertés pour identifier trois avions militaires. Les deux SU-27 Flanker et un IL-20 russe volaient à nouveau sans signaux de transpondeur dans l'espace aérien international au-dessus de la mer Baltique", a indiqué l'armée de l'air sur Twitter.



L'Allemagne et la Grande-Bretagne participent dans le cadre de l'Otan à la surveillance de l'espace aérien au-dessus des Etats baltes.



Les incidents impliquant des avions russes et des appareils de pays de l'Otan se sont multipliés ces dernières années, avant même le début du conflit en Ukraine. Une interception similaire avait ainsi eu lieu le 17 avril.



Ils ont souvent eu lieu au-dessus de la mer Baltique, mais également en mer Noire et ailleurs.



L'armée norvégienne dit ainsi avoir suivi et identifié mardi, dans le cadre d'une mission de l'Otan, une escouade russe composée de deux bombardiers stratégiques Tu-160 Blackjack, de deux avions-citernes Il-78 Midas et trois chasseurs MIG-31 Foxhound dans l’espace aérien international en mer de Barents.



En mars, l'aviation russe avait intercepté un drone américain Reaper MQ-9 en mer Noire, qui s'était écrasé dans les eaux. L'incident avait provoqué une brève escalade des tensions entre Washington et Moscou.

