Allemagne: deux morts dont un enfant après une attaque au couteau dans un parc

Berlin, Allemagne | AFP | mercredi 22/01/2025 - Deux personnes, dont un enfant de 2 ans, ont été tuées et deux autres grièvement blessées mercredi lors d'une attaque au couteau dans un parc du sud de l'Allemagne, a annoncé la police qui a appréhendé un suspect afghan.



L'attaque, dont les motivations ne sont pas connues à ce stade, s'est produite à Aschaffenbourg, en Bavière, "vers 11h45 dans le parc de Schöntal, causant la mort de deux personnes", un homme de 41 ans et un petit garçon de 2 ans, a précisé la police sur son compte X.



Le suspect appréhendé est un Afghan de 28 ans, a-t-elle ajouté.



Selon le journal Süddeutsche Zeitung,il "est considéré comme souffrant de troubles psychiques et aurait déjà suivi un traitement à plusieurs reprises".



Il s'en est pris à un groupe d'enfants accompagnés de deux éducatrices, ajoute le quotidien bavarois. L'homme tué se serait interposé.



Deux autres personnes "grièvement blessées" sont actuellement soignées à l'hôpital.



L'enquête se déroule "à un rythme soutenu", a indiqué la police, refusant de "spéculer" sur les motifs de l'attaque. Les autorités ont lancé un appel à témoins.



"Aujourd'hui est un jour épouvantable pour toute la Bavière", a réagi le chef du gouvernement régional, le conservateur Markus Söder sur X. "Les circonstances de cet acte inconcevable doivent être entièrement élucidées", a-t-il écrit



La ministre de l'Intérieur Nancy Faeser a dit espérer que l'enquête "permette d'éclaircir le contexte de ce terrible acte de violence".



Le suspect a été arrêté à proximité des lieux du drame, et son arme présumée saisie. Le parc a été évacué et les lieux restent bouclés par les forces de l'ordre. En raison de l’intervention policière, le trafic grandes lignes de la Deutsche Bahn est actuellement perturbé.



Selon les médias locaux, le parc de Schöntal était particulièrement surveillé par la police après plusieurs incidents ces derniers mois, vols et blessures corporelles dans le milieu de la drogue, ce qui explique que l'homme ait pu être rapidement arrêté.



- Marché de Noël -



L'Allemagne a été secouée par plusieurs attaques meurtrières ces derniers mois. Les questions de sécurité sont très présentes dans la campagne pour les élections législatives du 23 février.



Fin décembre, le marché de Noël de Magdebourg (centre) a été la cible d'un homme, médecin saoudien de 50 ans, qui a foncé sur la foule avec une puissante voiture, faisant six morts et quelque 300 blessés.



Le pays avait aussi été choqué par un attentat à Solingen (ouest) où l'auteur présumé, un Syrien soupçonné de liens avec l'organisation Etat islamique (EI), avait poignardé à mort trois personnes lors de festivités locales fin août



Quelques jours plus tard, une femme de 32 ans avait poignardé plusieurs personnes dans un bus à Siegen, dans l'ouest de l'Allemagne, et fait cinq blessés.



Et en juin, une attaque au couteau visant un rassemblement anti-Islam à Mannheim (ouest) avait fait un mort, un jeune policier qui s'était interposé. L'agresseur présumé était un ressortissant afghan.



Le gouvernement allemand avait dans la foulée interdit le port d'armes blanches dans les rassemblements populaires et dans les transports longue distance.