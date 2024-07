Alerte rouge aux Etats-Unis: la crème solaire cible de désinformation

Washington, États-Unis | AFP | dimanche 20/07/2024 - Jetant un tube par-dessus son épaule, Jerome Tan, un influenceur torse nu l'affirme de but en blanc à ses 400.000 abonnés TikTok: la crème solaire "provoque le cancer", préférez-lui une "exposition régulière au soleil".



Ce "coach en transformation" n'est pas le seul à prôner une telle pratique, de quoi provoquer l'inquiétude d'experts sanitaires aux Etats-Unis, sur fond d'augmentation des cancers de la peau.



Au moment où les Etats-Unis subissent une vague de chaleur record, ce type de désinformation sur les protections solaires sapent les conseils de santé publique et provoquent un réel danger.



Certaines vidéos aux millions de vues partagent des recettes "maison" de crème solaire, mélangeant du gras de boeuf, du beurre d'avocat ou encore de la cire d'abeille.



Dans sa vidéo, virale sur TikTok avec plus de 430.000 vues, Jerome Tan affirme à ses abonnés - sans aucun fondement scientifique - que consommer des aliments naturels permettra au corps de fabriquer sa "propre crème solaire".



Près d'un adulte américain de moins de 35 ans sur sept estime qu'une application quotidienne de crème solaire est plus néfaste pour la santé qu'une exposition directe au soleil, selon une enquête cette année de l'Institut de santé sur le cancer d'Orlando. Près d'un quart des sondés affirme que rester hydraté permet d'éviter un coup de soleil.



"Les gens adhèrent à beaucoup d'idées vraiment dangereuses", avertit Rajesh Nair, un chirurgien oncologue de cet institut en Floride.



- Pas de "bronzage sans danger" -



Une autre enquête montre que 75% des Américains utilisent de la crème solaire régulièrement, une baisse de quatre points par rapport à 2022.



Des résultats qui convergent avec d'autres tendances montrant une augmentation de la méfiance du grand public envers les conseils de santé publique - vaccins et lutte contre le Covid-19 en tête.



Certains influenceurs - souvent dépourvus de toute expertise scientifique - font leur beurre sur ces tendances.



Les dermatologues voudraient donc faire la peau à ce mythe selon lequel une exposition régulière au soleil est bonne pour la santé.



"Le bronzage sans danger n'existe pas", affirme à l'AFP Daniel Bennett, dermatologue et professeur à l'université du Wisconsin.



"Les preuves montrant que l'exposition à la lumière ultraviolette est le facteur principal de cancer de la peau sont écrasantes", ajoute-t-il.



La plupart des contenus faux ou trompeurs proviennent d'influenceurs cherchant à en profiter pécuniairement sur les réseaux sociaux, estiment d'autres experts.



Certains créateurs exploitent "le scepticisme envers la crème solaire" afin de "vendre leurs propres produits", affirme à l'AFP Eric Dahan.



Ce fondateur de Mighty Joy, une agence marketing d'influenceurs, prend pour exemple une publication sur Instagram qui déconseille d'"appliquer de la crème solaire constamment", tout en faisant la promotion de produits pour la peau.



- Brûlures, vieillissement et cancer -



"Dites au revoir à la paranoïa contre le soleil", lance la publication en question, à grand renfort d'émojis. "Attrapez des rayons (sans culpabiliser) cet été."



Torse nu, une planche de surf sous le bras, un autre influenceur Instagram enjoint à ses abonnés d'abandonner les crèmes solaires.



"Est-ce que je m'inquiète du cancer de la peau? Non", se félicite-t-il en faisant valoir les bienfaits du suif de boeuf.



Mais ce produit, obtenu par la fonte de graisse de boeuf, n'a aucune propriété lui permettant de bloquer les rayons ultraviolets, explique Megan Poynot Couvillion, dermatologue au Texas.



"Je ne vois pas de problème à l'utiliser sur la peau comme adoucissant mais certainement pas comme protection solaire", précise-t-elle.



Pour l'Académie américaine de dermatologie, les crèmes solaires faites maison "sont dénuées de protection efficace contre le soleil", exposant leurs utilisateurs à des risques de brûlures, de vieillissement prématuré de la peau et de cancer.



Et si certaines de ces recettes comprennent bien certains ingrédients classiques des crèmes solaires comme l'oxyde de zinc, la très grande majorité du public ne possède pas les technologies permettant de tester chez soi les vertus de ces mixtures contre les rayons ultraviolets, abonde Adam Friedman.



Pour ce professeur à la faculté de médecine de l'université George Washington, il est simplement impossible de fabriquer une bonne crème solaire "dans sa cave".