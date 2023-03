Aire marine gérée, plan de gestion validé

Tahiti, le 01 mars 2023 – Le conseil de gestion de l'aire marine gérée s'est réuni hier à Papeete dans le but de valider leur plan de gestion. Ils ont fixé les quatre principaux axes à développer pour les quinze prochaines années.



Le conseil de gestion de l'aire marine gérée, Tainui Ātea, présidé par le ministre de l'Environnement Heremoana Maamaatuaiahutapu, s'est réuni hier à Papeete, pour valider leur plan de gestion de ces espaces maritimes. Les objectifs sont désormais fixés pour une durée de quinze ans et parmi eux on retrouve quatre axes principaux : la préservation des espèces marines emblématiques en atténuant les pressions générées par les activités maritimes, le renfort de la protection des écosystèmes profonds, le maintien en bon état de conservation des espèces ciblées par la pêche hauturière et la bonne gestion spatialisée et partenariale de ces aires. Ces espaces couvrent l'ensemble de la zone économique exclusive du fenua.

Cependant, les aires marines gérées (AMG) font parfois débat notamment aux Marquises selon le dernier rapport de la Chambre territoriale des comptes (CTC). Selon elle, la Codim aurait souhaité la mise en place d'une aire marine protégée à la place, un projet “jamais reconnu par le Pays” selon le rapport. La CTC qui soulignait également en 2022 que les AMG étaient “toujours en construction sans action concrète mis en œuvre ni de plan stratégique défini”.