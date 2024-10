Air Moana : Une fin des opérations toujours pas opérée

Tahiti, le 30 septembre 2024 - Alors qu'Air Moana annonçait une “fin des opérations” pour le 30 septembre, beaucoup s'attendaient à voir les avions de la compagnie cloués au sol. Pourtant, en ce jour J, les appareils de la compagnie continuaient de décoller lundi et les réservations restaient ouvertes, laissant planer un certain flou.



Alors qu'Air Moana a annoncé mercredi dernier la “fin des opérations” pour le 30 septembre, sans aide financière du Pays, la situation restait floue, lundi, une fois l’échéance atteinte. En effet, en réponse à l’ultimatum posé mercredi par l’actionnaire principal et président d'Air Moana Olivier-Jean Bréaud, Moetai Brotherson avait exprimé son refus de modifier l'offre de soutien faite par le Pays, faisant observer que compte tenu de la structure financière déficitaire de la compagnie aérienne, sans nouvel apport des actionnaires toute aide du Pays serait susceptible d’être considérée comme un “soutien abusif”.



“Un soutien du Pays, même à hauteur d’un milliard de francs, ne saurait constituer une réponse adaptée. Compte tenu de la situation économique de la compagnie, une intervention immédiate du Pays pour un milliard ou de la Sofidep pour 250 millions ne ferait aujourd’hui que repousser de quelques semaines l’impasse de trésorerie [...]. Au-delà des aspects légaux, il est impératif que chaque entreprise soit traitée équitablement par les institutions publiques”, avait répondu le président du Pays à Olivier-Jean Bréaud.



Ce lundi, beaucoup s'attendaient à voir les avions de la compagnie cloués au sol. Pourtant, à la surprise générale, les appareils ont décollé le matin de l'aéroport de Tahiti-Faa'a. De plus, l'agence située dans le hall de l'aéroport était toujours ouverte, tout comme les réservations, tant en agence que sur le site internet, où il était encore possible de réserver des vols pour octobre. “On nous a demandé de continuer notre travail comme d'habitude”, ont confié plusieurs employés.



Contacté, Raitini Rey, le directeur de la compagnie aérienne, a choisi de ne pas fournir davantage d'informations. Le mystère persiste donc quant à la date réelle de clôture des opérations de cette compagnie aérienne inter-îles qui emploie 240 salariés, ainsi que sur le sort des réservations effectuées par les voyageurs.