Air France baisse ses tarifs au départ de Paris vers Tahiti

Papeete, le 22 décembre 2017- La compagnie aérienne Air France vient de dévoiler ses nouveaux tarifs au départ de Paris vers Tahiti. Avec un tarif d'appel à 158 000 francs en classe éco, Air France fait mieux que ses concurrents et remporte ce nouveau round dans la guerre des prix de l'aérien.



Décidément le séisme provoqué par l'ouverture d'une ligne Paris/Papeete par la compagnie low cost French n'en finit pas de provoquer des répliques. La dernière en date est celle d'Air France qui propose de nouveaux tarifs très compétitifs disponibles sur son site internet.

Selon Aviation Geek Tahiti, la compagnie Air France propose un tarif d'appel en basse saison pour un aller-retour Paris-Tahiti en classe éco, c'est-à-dire avec un bagage de 23 kg et un repas à partir de 158000 francs. Cette offre est toutefois limitée du 1er novembre au 15 décembre 2018.

A prestation égale avec un repas et un bagage en soute, French propose un prix d'appel pour un A/R Paris/Papeete en basse saison à 174 000 francs et ATN à 183 651 francs.

En haute saison, le tarif d'appel pour Air France est de 238 663 francs, toutefois à ce prix-là, très peu de places sont disponibles.

Pour l'instant, Air France ne propose pas encore de formule sans bagage en soute, mais cela pourrait bien arriver un jour ou l'autre.



Ces nouveaux tarifs d'Air France ne seront disponibles qu'à partir du 11 mai 2018... le jour même du lancement de la ligne Paris/Tahiti par French !