Air Austral va bénéficier de nouvelles aides publiques, la situation d'Air Tahiti évoquée

Paris, France | AFP | mercredi 07/04/2021 - L'Etat va apporter un nouveau soutien financier à la compagnie aérienne Air Austral, basée à La Réunion, notamment via un prêt garanti par l'Etat (PGE) de 30 millions d'euros, a annoncé mercredi le ministre de l'Economie Bruno Le Maire.



"L'Etat français soutiendra Air Austral (...) qui est vitale pour l'île de la Réunion, qui représente plusieurs centaines d'emplois, d'abord avec un prêt garanti par l'Etat de 30 millions d'euros", a affirmé le ministre devant les sénateurs.



La Région, qui possède 73,5% de la société d'économie mixte Sematra contrôlant Air Austral, apportera également une aide financière "très importante", selon le ministre.



De son côté, la Caisse des dépôts et consignations (CDC) "va apporter 5 millions d'euros à la compagnie. Et je suis disposé à demander à la Caisse des dépôts et consignations d'apporter un soutien financier supplémentaire à Air Austral", a ajouté Bruno Le Maire.



Spécialiste des vols à destination et en provenance de l'océan Indien, Air Austral a vu son chiffre d'affaires chuter de 55% par rapport à fin mars 2020, selon la Région Réunion.



Victime comme l'ensemble du secteur aérien de l'effondrement du trafic et des mesures de restrictions aux déplacements, la compagnie était fin mars "proche de l'équilibre", selon la Région mais sa trésorerie devrait plonger à -41 millions d'euros en février 2022.



"Air Austral se retrouve donc dans une situation à risque en termes de trésorerie, et ce, dès le mois de mars 2021. Le besoin est évalué pour mars à 15 millions d'euros, 60 millions au total étant nécessaires à la compagnie pour faire face à ses échéances", ajoute-elle.



La compagnie avait déjà reçu 120 millions d'euros de financements supplémentaires en 2020, dont 80 millions via des prêts garantis par l'Etat.



Interrogé sur la situation d'une autre compagnie d'outre-mer, Air Tahiti, Bruno Le Maire a dit n'avoir "pas d'inquiétude sur la trésorerie d'Air Tahiti d'ici la fin de l'année, mais je souhaite que cette compagnie puisse continuer à voler".



"Je souhaite qu'Air Tahiti puisse prendre rapidement contact avec le Ciri (Comité interministériel de restructuration industrielle, NDLR), mes services, pour regarder comment sur le long terme nous pouvons garantir la pérennité de l'entreprise", a-t-il affirmé, rappelant qu'elle avait déjà obtenu 60 millions de prêts garantis par l'Etat.



Air Tahiti pourrait ainsi prétendre à un dispositif de prise en charge de ses coûts fixes à hauteur de 10 millions d'euros, a-t-il indiqué.