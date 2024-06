Ahip vote pour l'alliance au premier tour

Tahiti, le 11 juin 2024 - Le conseil politique de Ahip a tranché. Après plus de trois heures de débat, c'est finalement l'alliance autonomiste dès le premier tour qui a été retenue. Le "choix" privilégié par Ahip de se "concentrer sur une seule circonscription", selon Nicole Sanquer qui se présentera donc dans la deuxième.



C'est une décision accouchée dans la douleur et la longueur. Plus de 4h30 de conseil politique au Tapura lundi soir pour convaincre la base de la nécessité de présenter des candidats autonomistes unis dès le premier tour malgré des ADN politiques différents. Ce mardi soir, même combat chez Ahip qui a lui aussi un conseil politique de plus de trois heures. Avec deux questions. Faut-il se regrouper pour faire gagner l'autonomie au second tour ? Oui à l'unanimité. La question qui a divisé -comme au Tapura d'ailleurs - était de savoir si chacun prêchait pour sa paroisse au premier tour pour se réunir ensuite, ou s'il fallait se partager les trois circonscriptions. C'est celle-ci qui a finalement été retenue même si Nicole Sanquer penchait plutôt pour l'autre stratégie. C'est donc acté. Elle se présentera sur la circonscription 2 comme elle nous l'a confirmé hier soir.



Ahip appellera à soutenir les candidats autonomistes des circonscriptions 1 et 3, à savoir Moerani Frébault a priori pour la première au titre du Tapura, et le candidat choisi par Amuitahira'a sur la troisième. En revanche, si Edouard Fritch avait envisagé de placer des "suppléants mixtes", Nicole Sanquer table sur un ticket 100% Ahip et sera ferme sur ce point. Enfin, si Eric Minardi a annoncé apporter son soutien à Ahip, elle précise qu'elle ne siègera pas dans les rangs du Rassemblement national mais "plutôt au centre", comme convenu le matin avec le Tapura qui ferait de même. Le Tapura, Ahip, Amuitahira'a et Ia ora te Nunaa doivent à nouveau se rencontrer ce mercredi pour peaufiner leur stratégie et acter les candidatures de chacun.