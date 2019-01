Afghanistan: 30 morts dans l'effondrement d'une mine d'or sauvage

Kunduz, Afghanistan | AFP | dimanche 06/01/2019 - Au moins 30 personnes ont été tuées dimanche dans l'effondrement d'une mine d'or sauvage, creusée par des villageois dans le lit d'une rivière du nord-est de l'Afghanistan, a-t-on annoncé de source officielle.



Les villageois travaillent régulièrement dans le lit de cette rivière pour y chercher de l'or et venaient de creuser un puits de 60 mètres de profondeur. Ils étaient à l'intérieur lorsque l'ensemble s'est effondré, a déclaré à l'AFP Mohammad Rustam Raghi, gouverneur du district de Kohistan, dans la province du Badakhshan, où s'est produit l'accident.

"Ils utilisaient un excavateur pour creuser ce gros trou dans la rivière quand tout s'est effondré, sur des dizaines d'ouvriers. Au moins 30 personnes ont été tuées et sept blessées", a-t-il ajouté.

La cause de l'effrondrement n'est pas totalement claire, a déclaré de son côté à l'AFP le porte-parole du gouverneur, Nik Mohammad Nazari, qui a souligné que les personnes qui creusaient n'étaient pas des professionnels.

"Les villageois font ça depuis des décennies, sans aucun contrôle du gouvernement", a-t-il précisé.

"Nous avons envoyé une équipe de secours, mais les villageois avaient déjà commencé à enlever des corps", a-t-il ajouté.

Le Badakhshan est une province montagneuse isolée où les glissements de terrains sont fréquents, particulièrement en hiver où elle est très enneigée.

La région est riche en ressources minières dont beaucoup sont exploitées illégalement, notamment par les talibans. L'isolement et le conflit permanent, ainsi que le manque de contrôle officiel, décourage les compagnies minières internationales d'exploiter ces ressources.