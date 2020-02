Aelan Vaast passe le round 1 à Boomerang beach

Tahiti, le 19 février 2020 – Aelan Vaast s'est qualifiée mardi pour le round 2 du Mothernest Great Lakes Pro, un QS 1 000, qui a débuté sur le spot de Boomerang beach en Australie.



Dans la famille Vaast je demande Aelan. En attendant l'entrée en lice de son grand frère Kauli au round 3 du Mothernest Great Lakes Pro, un QS 1 000 qui a débuté mardi en Australie, l'adolescente de 15 ans a réussi à se hisser au second tour de la compétition.



Opposée au round 1 à l'Indonésienne Kailani Johnson, à la Néo-zélandaise Saffi Vette et à l'Australienne Laila Rich, la Tahitienne a obtenu la deuxième meilleure note de la série. Dans des vagues de 60 à 90 centimètres, Aelan Vaast a été en mesure de scorer 4.85 et 4.40, ses deux meilleures notes de la série, pour un total de 9.25. Un score suffisant pour terminer deuxième du heat derrière les 10.50 de Kailani Jonhson.



Au round 2 la surfeuse de la Presqu'île sera opposée à l'Australienne Mia McCarthy, à la Sud-africaine Sarah Baum et à la Japonaise Natsuki Suda. Le prochain call en Australie est prévu pour ce mercredi à midi (heure de Tahiti).