Adopte une ruche avec Miel des îles de Jean Sébastien Wan

TAHITI, le 25 mars 2021- Jean Sébastien Wan est à l’origine de la toute nouvelle start-up Miel des îles. Un projet durable, sociale qui consiste à produire un miel d’excellence sur l’atoll de Marutea. Un apiculteur a formé des habitants de l’atoll dont le travail est soutenu via un système de parrainage.



" Je suis revenu sur le territoire il y a un an ou un an et demi avec cette idée de Miel des Îles ", raconte Jean Sébastien Wan.



Son projet est né lorsqu’il effectuait un dernier stage en entreprise dans le cadre de sa formation. Il a pu se concrétiser grâce à une rencontre. Jean Sébastien Wan a croisé la route de Raihau Gentilhomme, " un génie de l’apiculture. C’est lui qui m’a insufflé le désir de passer à l’action. Il est, je dirais, un éco-apiculteur, sensible à l’environnement. Il établit une vraie connexion avec les abeilles ! Il est capable, et on ne le recommande pas, de manipuler les ruches sans combinaison ! Il m’a transmis sa passion ".



Ensemble, ils ont mis sur pied Miel des Îles, une start-up de fabrication biologique et éthique. Raihau Gentilhomme a apporté son expertise technique d’apiculteur et Jean Sébastien Wan sa connaissance de la gestion, le marketing.



Un complément pour les habitants



Miel des Îles est un projet global aux multiples impacts. Il est localisé sur l’atoll de Marutea, aux Tuamotu. Jean Sébastien Wan reconnaît pouvoir développer son sur des terres familiales, mais insiste sur le fait que " pour tout le reste, je me débrouille seul, je n’ai reçu aucun soutien financier, on fait tout à la force de nos mains ".



L’atoll est connu pour son activité de perliculture. L’apiculture se présente comme un complément pour les habitants. " Nous avons déjà formé quatre particuliers ", précise Jean Sébastien Wan qui espère voir l’activité se pérenniser sur l’atoll.



À Marutea, avant Miel des Îles, des essaims d’abeilles sauvages existaient. Les essaims (ou colonies) sont des regroupements d’abeilles. Les abeilles sont des insectes indispensables à la vie sur Terre, car ce sont des insectes pollinisateurs, ils permettent donc la reproduction des plantes à fleurs.



Sans elles, il ne peut y avoir de fruits ( au sens botanique du terme). En installant des ruches et en développant l’apiculture, " il y a des bénéfices pour le fa’a’apu ", assure Jean Sébastien Wan.



Une certification par Bioagricert en cours



Le miel produit à Marutea, dans un site isolé et protégé, est de qualité. Une démarche de certification par Bioagricert est en cours. Il a par ailleurs un goût qui lui est propre, " car les miels sont tous différents en fonction des lieux où ils sont produits, ils appartiennent à des terroirs ".



La production à Marutea est soutenue par un système de parrainage (voir encadré). Elle va se développer, en fonction de l’intérêt du public, sans dépasser un seuil fixé. " Car nous voulons préserver le lieu, les insectes doivent avoir de l’espace ".



Ce projet, qui a pris du retard, prend forme grâce au parcours de Jean-Sébastien Wan, à ses valeurs et convictions, à ses rencontres. " Nous sommes en train de finaliser le site. Nous avons été freinés en raison de la crise sanitaire, mais il faut aller de l’avant. Les abeilles, elles, continuent à travailler ! Nous ne pouvons plus nous arrêter. "