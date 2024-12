Accueil dans la citoyenneté : “La France s’enrichit de votre présence”

Tahiti, le 7 décembre 2024 - Sous le fare pōte’e du haut-commissariat, 23 personnes ont été accueillies dans la citoyenneté française, lors d’une cérémonie, jeudi. Originaires de 12 pays différents, ils sont venus en famille pour partager cet officiel moment.



Éric Spitz, haut-commissaire, a présidé jeudi la cérémonie d’accueil dans la citoyenneté française. À cette occasion, 23 nouveaux citoyens français (originaires de 12 pays différents dont Madagascar, les Philippines, la Chine, l’Ukraine, ou encore le Portugal) ont reçu les livrets d’accueil dans la citoyenneté française.



“Un acte réfléchi”



La cérémonie a débuté par la diffusion d’un film rappelant les grandes dates qui ont fait la France, mais également les valeurs qui la fondent. Elle s’est poursuivie par un discours du haut-commissaire puis la remise personnelle des livrets en présence, aux côtés du représentant de l’État, de la vice-présidente de la Polynésie, Chantal Galenon, et des tāvana des communes dans lesquelles vivent ces nouveaux citoyens français.



Ce choix n’est pas “anodin”, a souligné Éric Spitz. Il s'agit “d'un acte réfléchi”, “consenti en toute liberté” et “guidé par des convictions très personnelles”. Pour rappel, plusieurs moyens existent pour obtenir la nationalité française. Elle passe par la déclaration pour les conjoints de ressortissants français (il faut alors être marié depuis au moins quatre ans et justifier d’une communauté de vie affective et matérielle et d’une connaissance suffisante de la langue française) et pour les ascendants de ressortissant français, (il faut être âgé de 65 ans au moins et résider régulièrement et habituellement en France depuis au moins 25 ans, avoir un descendant direct de nationalité française).



L’obtention de la nationalité française peut également passer par décret du Premier ministre, sur proposition du ministre chargé des naturalisations pour les personnes étrangères majeures possédant un titre de séjour et résidant en France de manière habituelle et continue depuis cinq ans. Les services administratifs vérifient que la personne est bien intégrée dans la société française, notamment par une connaissance suffisante de la langue, de l’histoire, de la culture et de la société française, des droits et devoirs conférés par la nationalité française, ainsi que par l’adhésion aux valeurs et principes essentiels de la République française.



Droits et devoirs



En tant que nouveaux citoyens, “vous vous engagez à respecter les valeurs qui fondent notre République. Vous avez désormais des devoirs : respecter la loi, maîtriser la langue, partager la culture et les enjeux d’une nation qui vous ouvre ses bras aujourd'hui. La France est désormais votre patrie, vous y êtes accueillis avec des droits, mais aussi avec des responsabilités”, a souligné Éric Spitz.



Selon le haut-commissaire, la quête de l’égalité demeure “un combat quotidien”, notamment face aux défis de la parité et à toutes les formes de discrimination. Ces droits, “précieux et fragiles”, sont “menacés”, tant de l'extérieur que de l'intérieur. “Votre richesse culturelle contribuera à leur vitalité et à leur renforcement.”



En devenant Français, “vous vous enrichissez d’une nouvelle culture, mais sachez que la France s’enrichit également de votre présence”. Car la France, c'est avant tout une mosaïque de peuples venus de tous horizons, unis dans la création d'une nation. Être Français, c'est “aspirer à un idéal, un idéal parfois difficile à défendre dans un monde globalisé où les valeurs sont souvent mises à l'épreuve”.

Témoignage Meryem Lallj : “Cela va tout changer !”



“Je suis d’origine marocaine, je suis arrivée en France en 2014 et en Polynésie en 2022. J’ai étudié dans le système français dès l’école primaire. J’ai un lien fort avec la culture française et la demande de nationalité était dans la continuité des choses. Je suis désormais architecte en Polynésie, et cela s’inscrit dans un projet de vie à long terme car je souhaite rester ici, pour l’instant. Obtenir la nationalité française est un vrai soulagement, cela va tout changer ! Cela m’enlève un poids et m’offre une plus grande liberté de mouvement, moi qui suis une amoureuse du monde, qui ai une grande curiosité d’ailleurs. Cela m’offre une plus grande liberté en général, surtout en tant que femme. La double nationalité correspond davantage à mon identité.”

