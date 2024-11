Accord de collaboration scientifique entre Malte et un laboratoire corse

Ajaccio, France | AFP | mercredi 27/11/2024 - La plateforme scientifique Stella Mare, installée à Biguglia, en Haute-Corse, spécialisée notamment dans la réimplantation d'espèces maritimes vulnérables, et l'agence gouvernementale des ressources aquatiques de Malte (ARM) ont signé mercredi une convention de collaboration, avec un premier partenariat autour de l'oursin.



Les scientifiques de Stella Mare (Sustainable TEchnologies for LittoraL Aquaculture and MArine REsearch), labellisée par le CNRS depuis 2011, sont parvenus à maîtriser la reproduction d'espèces vulnérables comme l'huître plate, le homard européen, l'oursin violet, le denti, le corb, la langouste rouge, la patelle géante et la grande araignée de Méditerranée. Ils sont ainsi en mesure de procéder à de la restauration écologique en réimplantant dans le milieu naturel ces espèces, à partir de juvéniles élevés dans leur laboratoire.



"L'espèce emblématique sur laquelle les équipes maltaises veulent travailler, c'est l'oursin puisqu'ils ont des stocks qui ont très fortement décliné et ils ont même dû fermer complètement la pêche aux oursins", a indiqué à l'AFP Pierre-Mathieu Nicolai, directeur de Stella Mare, qui dépend de l'université de Corse.



"On a la capacité d'exporter notre savoir-faire en envoyant nos équipes à Malte pour les aider dans la reproduction d'oursins" locaux afin de reconstituer les stocks de cette espèce vulnérable, inscrite sur la liste rouge des espèces menacées de l'Union internationale pour la conservation de la nature (IUCN), a-t-il ajouté. Cette convention est la première collaboration internationale de Stella Mare.



"Nous avons déjà un projet sur les oursins mais Stella Mare est à un stade beaucoup plus avancé, donc ça sera probablement notre premier projet commun", a confirmé à l'AFP Jurgen Mifsud, l'un des responsables de la recherche et du développement de l'agence des ressources aquatiques de Malte.



La convention constitue un "engagement commun pour le développement de pratiques durables dans les pêcheries et l'aquaculture" des deux îles, a souligné de son côté le PDG de l'agence maltaise, Francis Fabri, souhaitant "protéger l'écosystème marin et soutenir l'innovation".

le Mercredi 27 Novembre 2024 à 06:57 | Lu 115 fois