Accord confirmé entre tous les autonomistes

Tahiti, le 13 juin 2024 - C’est confirmé. Gaston Flosse a accepté ce jeudi matin la proposition d’Édouard Fritch de confier la troisième circonscription au Amuitahira’a pour les élections législatives anticipées. Avec le soutien du Ia ora te nuna’a de Teva Rohfritsch qui devrait avoir un suppléant, on retrouve donc Moerani Frébault (Tapura) sur la première circonscription, Nicole Sanquer (Ahip) sur la deuxième et Pascale Haiti-Flosse sur la troisième.





La nuit aura porté conseil au vieux lion. “Il faut qu’il y ait un plan B s’il n’y a pas de nouvelles ce soir et si monsieur Flosse persiste dans son désaccord, bien sûr qu’il faudra trouver un candidat”, déclarait mercredi soir Édouard Fritch avant d’en informer son conseil politique. Gaston Flosse avait en effet refusé, dans l’après-midi, la proposition du leader du Tapura de présenter un candidat Amuitahira’a sur la troisième circonscription au motif qu’il préférait la première. Mais c’était à prendre ou à laisser. Car la première circonscription était prévue depuis le tout début des discussions pour le parti d’Édouard Fritch et son candidat Moerani Frébault. Et le plan B consistait tout simplement à placer un autre candidat Tapura sur cette circonscription.



Gaston Flosse n’avait donc pas le choix, mais en vieux briscard de la politique, il a voulu se faire désirer pour finalement appeler Édouard Fritch ce jeudi matin et lui dire qu’il était d’accord. Et ce sera bien son épouse, Pascale Haiti-Flosse, qui sera la candidate autonomiste sur Faa’a, Punaauia et les îles Sous-le-Vent. Elle aura du pain sur la planche pour ravir cette circonscription importante et difficile au Tavini Huiraatira qui la détient depuis 2019.



Pour l’instant, le parti de la majorité est toujours en discussion et aucun candidat n’a encore été officiellement annoncé. Ni sur la troisième circonscription ni sur les autres d’ailleurs. Si dès le dimanche soir, après l’annonce de dissolution d’Emmanuel Macron, les trois députés sortants étaient soutenus par le Tavini, les discussions sont animées depuis, mais la communication est verrouillée du côté des bleus. Différents noms ont été évoqués pour remplacer Mereana Reid-Arbelot, Steve Chailloux et Tematai Le Gayic, pourtant les “meilleurs candidats” selon le président Brotherson.



L’inconnue des bleus



Mereana Reid-Arbelot avait d’ailleurs remplacé Moetai Brotherson au palais Bourbon, non sans une certaine hésitation, lorsqu’il a été élu président du Pays. Elle pourrait donc bien retourner à son métier de contrôleuse aérienne. Après avoir entendu tout et son contraire, difficile de savoir si Steve Chailloux va à nouveau se présenter sur la deuxième circonscription. Il aurait des velléités gouvernementales qui ne trouveraient pas vraiment écho avenue Pouvana'a a Oopa... En revanche, le nom du jeune promoteur immobilier de la presqu'île, Teraiatea Bordes se fait de plus en plus insistant depuis mercredi. Mais joint par Tahiti Infos, il dément formellement. S'il a bien rencontré brièvement Moetai Brotherson lors du conseil des ministres délocalisé à Vairao ce mercredi, c'était uniquement pour ses affaires : "Je ne fais pas de politique, et puis un conflit d'intérêt est vite arrivé", nous a-t-il expliqué, précisant que cela faisait "huit ans qu'on essayait de l'attirer en politique", sans succès.



Le suspense reste donc entier pour savoir qui, du Tavini, sera face à Nicole Sanquer pour le camp autonomiste. Tematai Le Gayic semble être le seul dont le nom reste toujours évoqué pour conserver la première circonscription qu’il a remportée d’une courte tête face à Nicole Bouteau en 2022. Il aura donc face à lui le jeune Moerani Frébault qui n’est pas connu du grand public mais qui baigne dans la politique depuis petit et qui vient de faire campagne pour les européennes.



Les autonomistes doivent maintenant décider de leurs suppléants, en intégrant notamment quelqu’un de Ia ora te nuna’a sur l’une des circonscriptions. Associé à toutes les discussions depuis dimanche soir, Teva Rohfritsch réaffirmait son soutien ce jeudi matin sur les réseaux sociaux, pour “sortir le Fenua du piège tendu en 2022 par le Tavini”.



Selon nos informations, les candidatures autonomistes seront déposées en même temps ce samedi. En attendant, ils signeront un protocole d'accord ce vendredi matin à la mairie de Pirae pour scelleur leur partenariat dans le cadre de ces élections législatives anticipées.