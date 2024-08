Accident d'avion au Malawi: un Néerlandais et un Zimbabwéen tués

Lilongwe, Malawi | AFP | mercredi 21/08/2024 - Un pilote zimbabwéen et un ressortisant néerlandais ont été tués dans l'accident d'un avion qui s'est écrasé mardi dans le lac Malawi, ne laissant qu'une survivante, ont annoncé mercredi les autorités du Malawi.



Le Cessna s'est abîmé à 200 km au nord-est de la capitale Lilongwe mardi, "près des rives" du Lac Malawi, a précisé le gouvernement dans un communiqué.



Les victimes ont été identifiées comme Fungay Jonathan, un pilote zimbabwéen de 50 ans, et Frisco Westheim, un Néerlandais de 29 ans, selon la même source.



Une femme néerlandaise, Charlotte Lemstra, 22 ans, s'est échappée de la carcasse de l'avion par la fenêtre avant d'être secourue par un pêcheur, a dit à l'AFP la ministre du tourisme Vera Kamtukule à l'AFP.



La rescapée n'avait que des blessures sans gravité au visage et avait déjà quitté l'hôpital mercredi, a dit la ministre après l'avoir rencontrée.



L'avion, qui avait décollé de Nkhotakota au nord-est du pays, devait rejoindre Makhanga au sud-est, lorsqu'il s'est écrasé mardi après-midi.

le Jeudi 22 Août 2024 à 06:22 | Lu 52 fois