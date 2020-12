Abner Guilloux, ancien directeur de la CCISM, est décédé

Tahiti, le 4 décembre 2020 – Abner Guilloux est décédé jeudi à l'âge de 62 ans. Ce dernier a été chef d'entreprise et a notamment occupé de 2001 à 2012 le poste de directeur de la CCISM. Abner Guilloux était également un ardent défenseur de la culture chinoise.



L'association de soutien aux lycéens lauréats d'une bourse d'études en Chine, Hei Taina, a annoncé ce vendredi le décès d'Abner Guilloux à l'âge de 62 ans. Selon les informations de nos confères de TNTV, ce dernier a été évasané en métropole mardi avant de décéder jeudi.



Abner Guilloux était diplômé de l'EDHEC, une grande école de commerce. Il a ensuite dirigé l'établissement Farnham au fenua. Et de 2001 à 2012 il a occupé le poste de directeur de la Chambre de commerce, d’industrie et des métiers (CCISM), avant de devenir mandataire judiciaire en juin 2018 auprès du tribunal de commerce.



Abner Guilloux était également un ardent défenseur de la culture chinois. Il était le président de l'association Taoli, qui fédère les professeurs de mandarin de Polynésie française.



"Figure du paysage économique local, Abner Guilloux était un homme de dialogue et de conviction qui a su, dans ses missions et ses engagements, entretenir avec ses interlocuteurs des relations empreintes d’exigence et de respect mutuel", indique un communiqué de la présidence.