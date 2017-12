À la découverte de l'huile de coco vierge bio de Niau

Nous sommes venus à Niau en 2008 avec Jean-Marius, car nous avions une terre ici et nous ne connaissions pas cette île. L'ancien maire de Niau nous a alors offert un tour de l'île, qui a scellé notre destin à tous les deux. Une telle beauté… (Tiare est prise par l'émotion)… C'est tellement beau… Alors nous nous sommes agenouillés devant tant de beauté !

Nous avions le bonheur d'avoir une famille toujours vivante à Niau, les trois sœurs Clark, qui ont bien daigné nous vendre leur terre. Et c'est comme ça que grâce à elles, et grâce à papi Fare'ea, nous avons acquis près de 40 hectares à Niau, la terre Tahua Veria. Et je ne le savais pas quand nous avons acheté, mais la terre de mon grand-père maternel, George Snow, était située juste en face. 116 hectares de terres méconnues par mes proches… Même ma mère n'était jamais venue à Niau… Et c'est comme ça que tout est venu. En fait Niau nous a embrassés, enlacés. Donc Jean-Marius et moi avons décidé de faire un projet noble, à la hauteur de ce pays auquel nous croyons tous les deux très fortement.

Eh bien il a fallu faire de gros emprunts, et quand nous les avons obtenus, tout s'est mis en place. Nous avions neuf ans de moins quand nous avons commencé ce projet d'huile de coco vierge, et nous avons travaillé dur pour le réaliser. Il était quand même en avance sur son temps à l'époque. Personne n'y croyait, à l'huile de coco vierge. Et Jean-Marius a été de ceux qui m'ont convaincue que dans cette terre céleste, il y a le coco, le coprah, à portée de main, et qu'on pouvait en faire une huile céleste.



Vous savez, on a eu des rencontres vraiment merveilleuses. Il y a des gens qui sont venus vers nous et qui nous ont beaucoup aidés. Je tiens à remercier le président Fritch et sa ministre Tea Frogier, car en venant inaugurer notre huile de coco vierge, ils se sont dit "mais le Pays doit vous aider !" et ils nous ont aidés jusqu'à aujourd'hui, grâce à des CAE et grâce à une aide du Pays. Mais à une époque nous n'avions plus un franc, c'était en 2014, et je remercie mes frères et sœurs de m'avoir aidée (sanglots)… Je m'excuse, je suis tellement émue… Voilà, mon mari n'est pas là, il vient sortir de l'hôpital, je pense très fort à lui. Je pense aussi très fort à mes parents, Francis Sanford et ma mère Laisa, ils étaient très fiers de moi… Maman m'a laissé sa terre de Niau, et je l'en remercie.

Nous avons apporté 1200 plantes à Niau par fret Air Tahiti. Des arbres fruitiers, des plantes endémiques, tout ça n'a pas été de tout repos. Et la moindre visse, le moindre clou, le moindre morceau de bois que vous voyez ici, j'étais sur le quai de Fare Ute pour les expédier, avec Papi Elias de la famille Salem, qui m'a beaucoup, beaucoup aidée aussi. Et je tiens à remercier la famille Amaru, Théodore et son fils Tearii, qui depuis cinq ans nous épaulent et font en sorte que nous menions ce projet jusqu'à son terme. Je remercie aussi Francis Vognin, responsable du SDR à Papara, qui est venu à deux reprises jusqu'à Niau, missionné par le Pays, pour former mes CAE et mon chef de production Tearii à l'huile de coco vierge. Je remercie également Pierre Atai du SDR Papara.

C'est une huile qui nous a ensorcelés. Il a d'abord fallu cueillir les cocos, les débourrer, les casser, les râper, les presser puis les passer deux fois à la centrifugeuse... Donc voir au final cette huile tellement vertueuse, classée à Pessac dans la région bordelaise avec une qualité Triple A… Je peux dire que cette huile est vraiment exceptionnelle. Elle nous a confortés après ces huit ans de tourments, de labeur et de ténacité.

Alors là, c'est le parcours du combattant pour avoir ce certificat bio… D'abord il fallait rencontrer la personne qui avait foi en notre projet, qui a été monsieur Gilles Parzy. Grâce à lui, nous avons obtenu le label au bout de 18 mois d'attente, d'efforts. Cette reconnaissance fait de nous la meilleure huile de Polynésie. Ce certificat, Jean-Marius a eu l'idée merveilleuse de faire en sorte que tout l'atoll de Niau en bénéficie. Les coprahculteurs, les apiculteurs, les agriculteurs… Que tous les citoyens de Niau puissent bénéficier de ce label.



En fait ce sont trois labels, le label européen, américain et régional (NDLR : le label Bio Pasifika). Donc nous avons collaboré à faire de Niau un exemple pour le monde entier, et je suis certaine que cette huile de coco vierge va bientôt exploser. Donc je suis doublement récompensée, avec cette pensée que cette huile va faire connaitre la Polynésie au monde entier. Il y a des férus d'huile de coco vierge partout dans le monde. Les Allemands nous contactent régulièrement, et il y a même eu des demandes de Chine, donc pourquoi pas ?

Jean-Marius est un homme de la terre avant d'avoir été un politicien. Donc pour lui c'est une façon de réaliser ses idéaux, montrer que ces chemins alternatifs dont il parlait sont possibles. Nous avons commencé ce projet en 2008, et aujourd'hui nous avons neuf ans de plus… On a commencé sans business plan, on était novices, on a foncé dans le bleu. Sauf qu'il y a neuf ans, Jean-Marius croyait déjà en cette huile. Je trouvais que c'était de la folie… Mais non, c'était lui qui avait raison ! On l'a faite analyser il y a un an et demi à Pessac, près de Bordeaux. Quand les résultats sont arrivés, il était écrit que l'huile vierge de Niau était "unique et irréprochable". À partir de là, on s'est dit "il faut persévérer, c'est la plus belle huile du monde" !