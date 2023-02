À la Saint-Valentin, les roses rouges séduisent toujours

Tahiti, le 13 février 2023 – C'est un grand jour, si ce n'est le jour le plus important de l'année pour les fleuristes. À la Saint-Valentin, les fleurs, et les roses en particulier, ont toujours la cote pour signifier son amour à l'être cher. Les fleuristes ont fait le plein et ils étaient à pied d'œuvre, lundi, afin d’être prêts pour le grand jour.



Symbole d'amour et de passion, la rose rouge a toujours la cote pour la Saint-Valentin. Ce lundi, les fleuristes de Tahiti s'affairaient pour préparer ce qui est pour eux la plus grosse journée de l'année. La fête des mères ou la Toussaint, qui sont également de grosses fêtes, ne dépassent pas la fête des amoureux. “La fête des mères se passe sur trois jours, les gens viennent le vendredi, le samedi et le dimanche. Donc on a un bon chiffre d'affaires ; mais sur trois jours. Alors que la Saint-Valentin, c'est sur une journée. Donc on n'a pas intérêt à se rater !”, observe Patrice Jambon, responsable de la boutique Décoflor à Papeete. Comme ses confrères, il croulait déjà sous les commandes, lundi. “Normalement, on ferme à 12h30, et là on a fermé depuis 10 heures, parce qu'on a trop de commandes pour demain.” Chez l'Artisan fleuriste, à Papeete, c'était également la course. “Le téléphone n'arrête pas de sonner depuis ce matin”, glisse l'aide-fleuriste Victoria.



Non loin de là, le coin des fleuristes du marché de Papeete a revêtu ses parures de fête pour l'occasion. Là, pas de commandes : les clients viennent et choisissent sur l'étal. Isabelle, l'une des mama du marché, dit vouloir privilégier les roses locales, mais l'unique fournisseur de Tahiti “n'arrive pas à nous fournir alors on est obligé de compenser en important”. Du côté des boutiques, en revanche, toutes importent les roses car le climat tropical polynésien n'est pas propice à la pousse de cette fleur. Généralement importées de Nouvelle-Zélande, elles arrivent cette année, pour beaucoup d'entre elles, de Hollande à cause des intempéries survenues il y a deux semaines à Aotearoa. “Localement, il n'y a pratiquement pas de production”, confirme Maire de Floréal à Punaauia. “Elles viennent de Hollande, mais qui dit de Hollande dit de la planète entière ! Beaucoup viennent en fait d'Amérique du Sud.”

Quotas exceptionnels En Polynésie, les fleuristes sont soumis à des quotas pour les fleurs coupées importées, mais des quotas exceptionnels sont mis en place à la Saint-Valentin pour répondre à la forte demande. “Ça varie entre 1 000 et 2 500 à 3 000 roses par fleuriste pour la Saint-Valentin”, explique Patrice Jambon. “Ça nous permet de ne pas manger sur les quotas normaux, que l'on a durant l'année qui sont trimestriels.” “De toute façon, les quotas de nos jours, ça ne veut plus rien dire. On n'est plus beaucoup de fleuristes, alors on a vraiment beaucoup de quotas !”, confie, quant à elle, Maire.



Selon les différents fleuristes, les ventes de la Saint-Valentin représentent dix à vingt fois plus que celles d'une journée normale. “Ça représente un chiffre d'affaires qui permet de boucher quelques trous de l'année”, glisse Isabelle dans les allées du marché. Si, comme pour l'ensemble des produits, les fleurs ont elles aussi subi l'inflation, tous les fleuristes nous ont affirmé pratiquer les mêmes prix que les années précédentes. Il faut compter entre 800 et 1 800 Fcfp la rose, le prix variant en fonction de la taille de la tige et des boutons. Cela peut même monter à 2 500 Fcfp le spécimen, agrémenté d'une peluche et d'une corbeille. Il y en a donc pour tous les budgets.



“En dessous de 12, ce doit être un nombre impair.” Si vous souhaitez (re)déclarer votre flamme à l'être cher en ce jour de Saint-Valentin, veillez en effet à bien choisir le nombre de roses. Car les fleurs ont leur propre langage. Ainsi, avec une rose rouge, c'est le coup de foudre ; trois pour dire “Je t'aime” ; neuf signifie l'amour éternel et douze... c'est la demande en mariage. En revanche, quinze est synonyme de demande de pardon. Il serait quand même dommage que le nombre de roses vienne gâcher la fête des amoureux.

Rédigé par Anne-Laure Guffroy le Lundi 13 Février 2023 à 17:26 | Lu 224 fois