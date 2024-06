Tahiti, le 4 juin 2024 - À To'ata, la soirée de la flamme olympique sous haute surveillance

Tahiti, le 4 juin 2024 – Le 13 juin prochain, To'ata sera le lieu de l'allumage du chaudron olympique ainsi que de nombreuses animations. Pour éviter tout débordement, un important dispositif de sécurité sera mis en place.



Alors que le relais de la flamme olympique se déroulera le 13 juin prochain à Tahiti, les autorités doivent organiser et déployer tout un important dispositif de sécurité autour de cet événement international. Cela sera notamment le cas à To'ata, lieu de l'allumage du chaudron olympique et de nombreuses animations. Ainsi, le Pays a pris un arrêté pour s'assurer de la bonne protection de la zone. En effet, un périmètre de protection, comprenant To'ata, l'esplanade et la Maison de la culture, sera mis en place. Dans cet espace, l'accès à la circulation et à la population sera réglementé avec des points de filtrage. Toujours dans la zone, l'arrêté prévoit, le temps de l'événement, l'interdiction de “tout rassemblement de nature revendicative”, “le port et l'utilisation d'armes à feu et d'autres articles de pyrotechnie” mais aussi “les animaux dangereux (comme les chiens catégorisés, NDLR)”.