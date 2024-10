À Tikehau, l'aérodrome s'apprête à faire peau neuve

Tahiti, le 16 octobre 2024 – Pour faire face à l'augmentation du tourisme à Tikehau, l'aérodrome de l'atoll des Tuamotu s'apprête à subir une opération de modernisation. Le Pays a annoncé le lancement, pour 2025, de travaux visant à agrandir l'aérogare, moderniser la vigie, et installer un balisage lumineux pour améliorer la sécurité et permettre des vols de nuit.



Face à l'essor touristique sur l'atoll de Tikehau, aux Tuamotu, devenu une étape incontournable du circuit polynésien, l'aérodrome de l'île s'apprête à entrer dans une nouvelle ère. Le ministre des Grands Travaux, Jordy Chan, a annoncé ce mardi un vaste projet de modernisation visant à améliorer l'accueil des passagers ainsi que la sécurité de la navigation aérienne. Ces opérations ont pour objectif de répondre à l'augmentation fulgurante du trafic. En effet, l'aérodrome a vu sa fréquentation doubler depuis 2019, le plaçant désormais au deuxième rang de aéroport avec le plus de mouvement aérien de l'archipel.



Une aérogare triplée et une vigie améliorée



La première phase de ce projet concerne l’extension de l’aérogare, qui verra sa surface actuelle passer de 280 m² à 980 m². Une augmentation de plus de trois fois et demie. Le nouveau bâtiment conservera le style architectural actuel, mêlant charpentes en bois et structure en béton.



En parallèle, la vigie – qui est le poste de contrôle régulant les mouvements des avions et des véhicules sur la piste – sera entièrement renouvelée. L'actuelle infrastructure, qualifiée de "vétuste" par les autorités, n’est plus en mesure d’accueillir les nouveaux équipements techniques indispensables à la gestion aérienne. Les travaux, qui débuteront en 2025, s'étaleront sur deux ans pour l'aérogare et un an pour la vigie. Les montants de ces investissements n'ont pour l'instant pas été communiqués.



Un balisage nocturne



Autre avancée majeure de cette opération de modernisation : la piste de 1300 mètres de long va désormais être équipée d’un balisage lumineux, permettant ainsi l’exploitation nocturne de l’aérodrome. Un investissement qui a été estimé à 370 millions de francs CFP, financé à hauteur de 30 % par le Pays et 70 % par l'État. De manière plus anecdotique, l'aérogare de Tikehau sera équipée d'un dispositif d'accès gratuit au Wifi, dès novembre prochain. Chaque utilisateur pourra bénéficier gratuitement de dix heures de connexion sur une période de sept jours.