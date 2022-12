À Taha'a, 7,4 millions de Fcfp de remise sur les redevances pour les ordures ménagères

Tahiti, le 26 décembre 2022 - La communauté de communes Hava'i a décidé, le 14 décembre dernier, d'effectuer une remise gracieuse d'une partie des redevances d'enlèvement des ordures ménagères des usagers de Taha'a sur l'exercice 2021, pour un montant de 7 371 250 Fcfp. Une remise exceptionnelle en faveur des nouveaux usagers qui refusaient de payer au motif qu'ils n'ont pas encore reçu leur bac.



Lors de son conseil communautaire du 14 décembre, la communauté de communes Hava'i a décidé, à l'unanimité, d'effectuer une remise gracieuse d'une partie des redevances d'enlèvement des ordures ménagères des usagers de Taha'a sur l'exercice 2021, pour un montant de 7 371 250 Fcfp. Cette remise exceptionnelle est effectuée en faveur de 1 063 nouveaux usagers qui refusent de payer leur redevance, au motif notamment qu'ils n'ont pas reçu leur bac pour les ordures ménagères. La communauté de communes a donc accepté de faire en geste en leur donnant une année supplémentaire pour faire les démarches pour obtenir leur bac. Après cette remise, le reste des redevances à percevoir pour l'exercice 2021 est d'un peu plus de 9,5 millions de Fcfp.



Dans sa délibération, la communauté de communes Hava'i rappelle qu'après la mise en place de points d'apport volontaire tout autour de l'île, il avait été décidé de faire payer le service de collecte et de traitement des déchets à tous les usagers de Taha'a. La redevance avait par ailleurs été baissée de 12 000 à 9 000 Fcfp à partir du 1er janvier 2021 pour s'aligner sur les montants des redevances des usagers de Raiatea. Enfin, il est rappelé qu'il est interdit de brûler et d'enfouir ses déchets.