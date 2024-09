A Simple Space défie les lois de la gravité à Tahiti

Tahiti, le 26 septembre 2024 - Les premières représentations de la compagnie australienne Gravity & Others myths ont eu lieu le week-end dernier. Ses acrobates ont emporté un franc succès à chacune de leur apparition. Vous avez encore une chance de les voir. Ils remonteront sur scène vendredi, samedi et dimanche.



“Un triomphe !”, assure la compagnie du Caméléon qui produit le spectacle. Les artistes de la Gravity & Others myths ont “littéralement enflammé le fare pote’e Ovini du parc Vaitupa” le week-end dernier. Ils ont assuré trois représentations publiques de leur pièce A Simple Space. Lundi, ils l’ont proposée à un public scolaire. “Elle a suscité le même engouement.” Plus de 400 jeunes de 6 à 18 ans de Tahiti et Moorea ont acclamé ces “virtuoses de l’acrobatie”.



Entre deux séries de spectacles, des ateliers d’initiation à la pratique acrobatique ont été ouverts pour des jeunes de 10 à 12 ans du quartier de Titioro à Papeete. Lyndon Jonson, André Augustus, Axel Osborne, Georgia Porzorski, Christopher Binns, Martin Schreiber, Rachel Boyd et le musicien Elliot Zoerner qui participe également à certain numéro enchaînent les prouesses au Fenua.



Les sept acrobates sont, il est vrai, époustouflants. Ils repoussent à l'extrême les limites de la performance physique. Ils proposent des séquences qui s’articulent autour de défis variés lancés les uns aux autres. Les figures, portés aériens, pyramides humaines et équilibres, sont tout à la fois risquées et drôles. En effet, A Simple Space a ceci de particulier qu’il mêle acrobaties et humour.



15 années de prouesses et de confiance



La troupe, Gravity & Other Myths, également connue sous le diminutif GOM, est une compagnie de cirque de renommée mondiale, célèbre pour ses performances audacieuses et novatrices. Fondée en 2009 à Adélaïde, en Australie, elle a rapidement gagné en notoriété.



Son approche passionnée de l’art du cirque ne fait aucun doute, de même que son exploration de la condition humaine et des relations interpersonnelles qui est au cœur de son travail. La cohésion des artistes, leur confiance et bienveillance réciproques saute aux yeux. La pièce entière en est teintée. Ainsi le spectacle est-il, au-delà des prouesses physiques, une véritable bulle d’espoir. Ils donneront trois dernières représentations ce week-end.



Pratique

Les 26, 27 et 28 septembre au Motu Ovini à Faa’a.

À partir de 2 500 francs pour les moins de 12 ans en catégorie 2.



Rédigé par Jean-Pierre Viatge le Mercredi 25 Septembre 2024 à 17:58 | Lu 140 fois