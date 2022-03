À Raiatea, les élèves connaissent la chanson

Raiatea, le 28 mars 2022 – Ce week-end était organisé un événement musical au lycée professionnel de Uturoa. Guidés par les élèves, les participants ont pu apprendre la chanson Pahoho en musique, chant ou danse, avant de s’affronter sur scène en formation de minimum cinq personnes.



Les musiciens de Raiatea étaient attendus ce week-end au lycée professionnel (LP) de Uturoa, afin de participer à l’atelier pratique Upa Rau organisé par le foyer socio-éducatif. Au programme, plusieurs ateliers de musique, de chant et de danse. L’objectif était d’apprendre la chanson Pahoho, du groupe Te Ava Piti, dans les différentes disciplines.



Les participants, qu’ils soient enfants ou adultes, ont pu bénéficier de cours de 'ukulele, de guitare, de chant et de djembé dispensés par les élèves des lycées de Uturoa (LP et Lut). "Cela permet une co-éducation inversée", explique monsieur Godfrey, professeur d’EPS, à l’initiative de cet événement. "Visuellement, ça donnait des professeurs et des parents guidés par les jeunes, ceci permet donc de responsabiliser les élèves puisqu’on leur accorde un rôle important."



Les ateliers, de 40 minutes chacun, servaient à acquérir des connaissances différentes selon son niveau. L’atelier de djembé présentait par exemple les différentes frappes. De la plus basique (la basse) à la plus élaborée (avec huit mouvements) en passant par les frappes intermédiaires (basse avec un son clair). Les ateliers de guitare et 'ukulele exposaient la partition de la chanson, avec un travail de maîtrise des notes. Une pratique de la frappe était aussi proposée, avec la frappe la plus simple (bas, bas, bas) aux plus évoluées. Enfin, un atelier d’écoute où les participants devaient essayer de suivre avec leurs instruments un enregistrement audio permettant de réinvestir les acquisitions techniques qu’ils venaient d’apprendre.



Place à la compétition

À la suite des ateliers, tous les musiciens ont joué ensemble le titre Pahoho, puis est venu le temps de la compétition. En formation de cinq personnes minimum, composée des spécialités enseignées ('ukulele, guitare, chant, djembé, ‘ori tahiti), les participants se sont affrontés devant le jury. Celui-ci était composé de six personnes : Marutua Hora, le leader vocal de Te Ava piti, Michèle Tumarae, chanteuse du groupe Hiva, Evangéline Sham Koua et trois personnels de direction du LP : Julien Guilloux, le proviseur, Bruno Limmonier, le proviseur adjoint et Murielle Ortu, la cheffe des travaux. Les groupes se sont présentés en catégorie loisir et compétition, avec à la clé divers lots à gagner.



Cet événement servait de levée de fonds pour financer plusieurs projets dont le voyage scolaire en Nouvelle-Zélande des élèves de première métiers de l’accueil, le déplacement de l’AS ‘Ori Tahiti à Tahiti pour leur spectacle à la Maison de la culture, le 26 Avril, et pour le déplacement à Tahiti des équipes de volley afin de participer aux finales du championnat de Polynésie, le 11 mai.



Lundi 28 Mars 2022