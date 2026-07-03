

À Nice, hommage de Macron aux victimes de l'attentat du 14 juillet, "pour toujours dans notre mémoire"

Nice, France, le 14 juillet 2026/ Emmanuel Macron a rendu mardi un hommage vibrant aux victimes de l'attentat du 14 juillet 2016 à Nice, entrées "pour toujours dans notre mémoire collective", comme à ceux qui les ont aidées en "puisant au plus profond d'eux-mêmes les ressources qu'ils savaient justes et fortes, celle de la République".



"Nous n'avons oublié ni ceux qui vivaient ici, sous cette lumière, ni ceux qui étaient venus pour quelques jours, quelques heures, parfois pour la première fois. Ils étaient de tant de nations différentes, Français, touristes, visiteurs, amis de la France, parce qu'ils partageaient ce soir-là notre fête et notre liberté. Ils sont entrés pour toujours dans notre mémoire nationale", a déclaré le président français lors des commémorations des dix ans de l'attentat qui a fait 86 morts et plus de 400 blessés.

"Rien ne donnera jamais un sens au 14 juillet 2016. Mais nous pouvons ensemble donner un sens à tous les 15 juillet qui ont suivi, par la mémoire, la justice, la fraternité et l'action. Et d'abord, par la reconnaissance", a ajouté M. Macron.

"Car cette nuit-là, face à l'abîme, des femmes et des hommes se sont levés, puisant au plus profond d'eux-mêmes les ressources qu'ils savaient justes et fortes, celles de la République, pour faire prévaloir l'entraide des hommes. Une France à l'unisson face à l'horreur", a-t-il souligné.

"Ils furent dans le chaos de la barbarie les dignes enfants de la fraternité française. Et à cette chaîne de fraternité, à tous les primo-intervenants, professionnels, volontaires, connus ou non, la nation redit en ce jour merci, encore et toujours".

"La justice aussi fait son œuvre", a assuré M. Macron alors que des associations de victimes réclament la vérité sur d'éventuelles failles de sécurité, objet d'une instruction distincte.

"Le procès (pour complicité avec le terroriste) de première instance, puis d'appel, ont commencé à établir les responsabilités et ce travail de vérité et de justice se poursuivra avec calme, méthode et exigence", a-t-il assuré.

Rappelant les autres attentats perpétrés à Nice depuis plus de dix ans, il a souligné qu'il s'agissait "à chaque fois de la même idéologie islamiste et le même projet: tuer, terroriser, dresser les Français les uns contre les autres, transformer le deuil en haine."

"Et à chaque fois, Nice a répondu autrement. Nice a pleuré sans renoncer à vivre. Nice a protégé ses chrétiens, ses juifs, ses musulmans, tous ses enfants sans distinction," a-t-il ajouté.

Rédigé par AFP le Mardi 14 Juillet 2026 à 13:43 | Lu 73 fois





