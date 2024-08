A Mayotte, un nouveau séisme témoigne de l'activité constante d'un volcan sous-marin

Mamoudzou, France | AFP | mercredi 27/08/2024 - Un séisme de magnitude 4,9 a été enregistré mardi soir à l'est de Mayotte, a alerté le réseau de surveillance volcanologique et sismologique à Mayotte (Revosima), témoignant de l'activité constante d'un volcan sous-marin découvert en 2019.



Aucun dégât matériel ni humain n'est à déplorer. L'épicentre du séisme a été localisé à 40 kilomètres à l'est de Petite-Terre et à 48 kilomètres de profondeur, dans la zone de ce volcan sous-marin dont l'apparition a provoqué depuis 2018 un phénomène de séismes "en essaim".



"Chaque jour, nous enregistrons entre 10 et 20 événements sismiques qui ne sont pas ressentis. Depuis 2018, l'activité sismique ne s'est jamais arrêtée", a indiqué à l'AFP Ludivine Sadeski, directrice régionale du bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) de Mayotte.



Pour autant, "cela faisait plusieurs années que nous n'avions pas enregistré un séisme d'une telle magnitude", a-t-elle ajouté.



En 2019, suite à une série de séismes, une expédition scientifique avait découvert un nouveau volcan sous-marin à environ 50 km des côtes et Mayotte et à 3.500 mètres de profondeur. Mesurant plus de 800 mètres de haut, le volcan s'étend sur 20 km2.



Son apparition a eu pour conséquence l'affaissement de Mayotte. "Nous avons perdu environ 20 centimètres à l'est, du côté de Petite-Terre, et 11 centimètres à l'ouest", souligne Ludivine Sadeski. Ces derniers temps toutefois, "l'activité est stable. L'éruption en mer s'est arrêtée début 2021", précise Ludivine Sadeski.



Le précédent séisme d'importance ressenti à Mayotte remontait au 31 août 2023: un tremblement de terre d'une magnitude de 4,1 avait été enregistré. En mars 2020, un séisme de magnitude 5,3, qui n'était pas lié à l'émergence du volcan, avait secoué Mayotte sans faire de dégât.