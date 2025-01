A Los Angeles, les principaux incendies toujours indomptés

Tahiti le 9 janvier 2025. Le feu continue de ravager Los Angeles, enveloppé dans une épaisse fumée âcre : les deux principaux incendies dans la mégapole californienne restent hors de contrôle jeudi dans des conditions météorologiques "critiques".



"Les flammes ont consumé tous nos rêves, après des années passées ici", souffle à l'AFP William Gonzales derrière un masque noir, devant sa maison réduite en cendres dans la ville d'Altadena, au nord de Los Angeles.



"Nous avons pratiquement tout perdu."



A l'ouest de la deuxième plus grande ville des Etats-Unis, un énorme foyer sévit dans le quartier huppé de Pacific Palisades aux villas de multimillionnaires et de célébrités, situé entre Malibu et Santa Monica. C'est "l'une des catastrophes naturelles les plus destructrices de l'histoire" de Los Angeles, a déclaré la responsable des pompiers de la ville, Kristin Crowley, au cours d'une conférence de presse.



Cet incendie n'est pas du tout circonscrit à ce stade, malgré le renfort d'hélicoptères larguant de l'eau grâce à une accalmie temporaire des vents violents qui attisent les flammes. Pas plus que celui qui dévore Altadena, où au moins cinq personnes ont trouvé la mort, même si sa propagation a été "considérablement stoppée" dans la nuit, ont précisé les pompiers.



"Altadena est dévastée", a constaté la parlementaire californienne Judy Chu sur une chaîne locale, lors d'une visite d'un centre où un millier d'habitants évacués a trouvé refuge. "Ils sont désemparés."



Autour de 180.000 personnes à travers la ville californienne sont encore concernées par un ordre d'évacuation et les conditions météorologiques, ultra sèches et venteuses, restent "critiques", bien que moins sévères, insistent prévisionnistes et autorités locales.