A Hollywood, des voix s'élèvent en soutien à Blake Lively après sa plainte contre l'acteur Justin Baldoni

Los Angeles, États-Unis | AFP | lundi 23/12/2024 - Les soutiens à l'actrice Blake Lively se multiplient après l'action en justice initiée par la star de Gossip Girl, pour harcèlement sexuel et représailles notamment, contre le réalisateur Justin Baldoni avec qui elle partage la tête d'affiche du film "Jamais Plus".



Dans la plainte, révélée par le New York Times ce week-end, sont notamment visés le studio de production du film sorti à l'été 2024, le producteur Jamey Heath, Justin Baldoni ou encore des experts de gestion de crise.



Mme Lively, 45 millions d'abonnés sur Instagram, reproche à MM. Baldoni et Heath des comportements et commentaires inappropriés, notamment d'ordre sexuel, pendant le tournage de "Jamais Plus".



"M. Baldoni a improvisé de l'intimité physique qui n'avait été ni répétée, ni chorégraphiée, ni discutée avec Mme Lively, sans l'implication d'un coordinateur d'intimité", stipule notamment la plainte. Fourmillant de détails, elle donne l'exemple d'une scène où l'acteur aurait improvisé, à chaque prise, plusieurs baisers.



Blake Lively accuse notamment Jamey Heath de l'avoir regardée alors qu'elle était seins nus, dans sa loge, et lui avait demandé de ne pas se retourner.



Le document révèle en outre des emails et des SMS suggérant une campagne lancée pour ternir la réputation de Blake Lively et détourner l'attention d'éventuels commentaires qu'elle aurait pu faire concernant le comportement présumé des deux hommes.



C'était "un plan de représailles plein de ressources, soigneusement travaillé et coordonné pour la réduire au silence et empêcher d'autres personnes de dénoncer l'environnement hostile créé par M. Baldoni et M. Heath", poursuit la plainte.



"Vous savez, nous pouvons enterrer n'importe qui", aurait dit Melissa Nathan, experte spécialisée en gestion de crise, poursuivie elle aussi par Mme Lively.



Dans un communiqué envoyé au New York Times, Bryan Freedman, avocat de M. Baldoni et de Wayfarer, le studio de production derrière le film, dénonce des accusations "complètement fausses, scandaleuses et volontairement salaces, avec l'intention de blesser publiquement et reprendre un narratif dans les médias".



- Soutien d'Amber Heard -



Plusieurs célébrités du cinéma ont apporté leur soutien à Blake Lively.



"J'ai vécu cela directement et de près. C'est aussi terrible que destructeur", a dit Amber Heard, dans un communiqué transmis à la chaîne NBC.



Johnny Depp, l'ex-époux d'Amber Heard, avait fait appel à la même équipe de gestion de crise au moment du procès pour diffamation opposant les deux acteurs, finalement remporté par la star de Pirates des Caraïbes. L'actrice, elle, a subi un torrent d'attaques misogynes sur les réseaux sociaux.



"Les réseaux sociaux sont l'incarnation absolue de l'adage disant: +un mensonge traverse la moitié de la planète avant que la vérité ne commence à faire son chemin+", a estimé l'actrice.



"En tant qu'amies et sœurs de Blake depuis plus de 20 ans, nous lui apportons notre soutien alors qu'elle se défend contre une campagne présumée destinée à détruire sa réputation", ont écrit sur Instagram, les actrices America Ferrera, Amber Tamblyn et Alexis Bledel, à l'affiche en 2005 de "Quatre filles et un jean", aux côtés de Blake Lively.



"Pendant le tournage de +Jamais Plus+, nous l'avons vu trouver la force pour demander un environnement de travail sain pour elle et ses collègues sur le plateau", poursuivent les actrices.



"Nous sommes horrifiées de lire les preuves d'efforts prémédités et vindicatifs déployés pour discréditer sa parole."



Selon le New York Times, après ces révélations, l'agence de célébrités WME a cessé de représenter Justin Baldoni.