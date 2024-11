À Hao, les vacances scolaires pris en main par les associations locales

Hao le 8 novembre 2024, durant ces deux semaines de vacances scolaires deux associations locales ont organisées des activités, avec au programme : ateliers et jeux à destination de tous les enfants de l’atoll des Tuamotu.



C’est dans la salle omnisports « maroake taharoa » du village d’Otepa mise à disposition par la commune que deux associations locale ont accueillis les enfants de l’atoll pour des activités sportives et ludique à thèmes afin de les occuper pendant cette période de vacances. Ces activités avaient lieu seulement le matin de 8h à 11h et une soixantaine d’enfants de toute âge y ont participé avec enthousiasme.



Les associations se sont partagées la tâche



La première semaine a été prise en charge par l’association « jeunesse Otepa » qui a mise en place des activités sur le thème d’Halloween avec des jeux de ballon mais également des confections de masques et paniers qui ont servis au enfant pour la soirée de ramassage de friandises qui a eu lieu en fin de première semaine le 31 octobre comme à l’accoutumée.



La deuxième semaine a été elle prise en charge par l’association JVB « jeunesse volley-ball » qui a pour ça part organisé des activités autour du thème de Noël qui arrive à grands pas. JVB a donc mis en place des jeux de parcours avec et sans ballon et bien évidemment des mini-matchs de volley-ball pour les plus grands ainsi qu’un atelier de dessin pour les plus petits qui s’en sont donné à cœur joie. Cette deuxième semaine s’est achevée ce mercredi par un grand goûté partagé.



C’est activités ont rencontré un réel succès sur l’atoll et ont également permis à des associations locales de se mettre en valeur et de jouer un rôle social à Hao.



Théodore Tuahine de l’association JVB : "Cette semaine pendant les vacances, on s ’ est mis d ’ accord avec les associations et la commune qu’on allait venir encadrer les enfants au lieu de les laisser en perdition, donc on a proposé des activités de coloriage de parcours et de sport de toute âge pour des enfants allant de 3 ans à 14 ans. Comme le statut de nos associations le précise l’objectif est de proposer des activités liées aux sports et à la jeunesse."

Rédigé par Thibault Segalard le Vendredi 8 Novembre 2024 à 10:50