A Bordeaux, les quais de Garonne restent ouverts mais l'alcool interdit en centre-ville

Bordeaux, France | AFP | mercredi 03/03/2021 - La préfecture de la Gironde a annoncé l'interdiction de la consommation d'alcool à partir de jeudi dans le centre-ville de Bordeaux, notamment sur les quais de Garonne, particulièrement bondés le week-end dernier avec des attroupements autour des "tireuses à bière", mais ces berges resteront ouvertes, a fait savoir mercredi la mairie.



L'interdiction de consommation d'alcool qui prend effet jeudi, pour 15 jours, est valable sur la voie publique dans le centre-ville de Bordeaux, y compris sur les deux rives des berges de la Garonne, et dans les parcs et jardins de la ville, a annoncé la préfecture de la Gironde dans un communiqué.



La préfecture explique avoir pris ces mesures "en concertation avec la mairie de Bordeaux" après avoir constaté ce week-end des attroupements notamment sur les quais du fleuve, à proximité de bars ou restaurants proposant de la vente d’alcool à emporter.



"Ces rassemblements entraînent des comportements contraires au respect des gestes barrières", et ce au moment où "la circulation du virus et de ses variants s’accélère sur la commune de Bordeaux, avec un taux d’incidence de 171 pour 100 000 habitants sur la dernière semaine de février", a justifié la préfecture.



Le maire écologiste Pierre Hurmic avait toutefois précisé un peu plus tôt dans la journée à l'AFP que les quais restaient ouverts pour permettre aux habitants de "respirer". "Le grand air, tout le monde en a besoin. Il ne faut pas punir l'ensemble d'une population en raison du comportement irresponsable de certains, vendeurs comme consommateurs", a-t-il ajouté.



Le maire EELV s'est déclaré "effaré par les attroupements autour des tireuses à bière, sans masques" le week-end dernier, qualifiant ce comportement "d'incivisme sanitaire".



Dimanche dernier, la préfecture de la Haute-Garonne avait décidé de fermer certains lieux en bord de Garonne à Toulouse après avoir constaté des manquements aux mesures "de distanciation physique et de port du masque".